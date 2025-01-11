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Чемпионат Германии
Боруссия Д
10.01.2025 21:45 – FT 2 : 3
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
11 января 2025, 01:51 | Обновлено 11 января 2025, 01:57
38
0

Боруссия Д – Байер – 2:3. Как забили 4 мяча за полтайма. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 16-го тура немецкой Бундеслиги

11 января 2025, 01:51 | Обновлено 11 января 2025, 01:57
38
0
Боруссия Д – Байер – 2:3. Как забили 4 мяча за полтайма. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 января состоялся центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д и «Байер» играли в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Интересно, что старт игры был перенесен на 15 минут из-за транспортных проблем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выдали яркий старт матча – за первые 20 минут было забито 4 мяча, причем три из них побывали в воротах хозяев. Дубль для гостей оформил чешский форвард Патрик Шик. На 79-й минуте «Боруссия» сократила отставание, но совершить камбек черно-желтым не удалось.

❗️ ВИДЕО: голы матча – в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Байер» выиграл матч (3:2) и сократил отставание от лидера Бундеслиги «Баварии» до одного очка.

Бундеслига. 16-й тур, 10 января

Боруссия Дортмунд – Байер Леверкузен – 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 12, Гирасси, 79 (пен) – Телла, 1, Шик, 8, 19

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Байер).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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