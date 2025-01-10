Четыре мяча за 20 минут. Байер обыграл Боруссию Д с голевой феерией
Дубль для гостей оформил чешский форвард Патрик Шик
Вечером 11 января состоялся центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» Д и «Байер» играли в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
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Интересно, что старт игры был перенесен на 15 минут из-за транспортных проблем.
Команды выдали яркий старт матча – за первые 20 минут было забито 4 мяча, причем три из них побывали в воротах хозяев. Дубль для гостей оформил чешский форвард Патрик Шик.
На 79-й минуте «Боруссия» сократила отставание, но совершить камбек черно-желтым не удалось.
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«Байер» выиграл матч (3:2) и сократил отставание от лидера Бундеслиги «Баварии» до одного очка.
Топ-10 Бундеслиги: Бавария (36 очков), Байер (35), Айнтрахт, РБ Лейпциг (по 27), Майнц, Боруссия Д, Вердер (по 25), Боруссия М, Фрайбург (по 24).
Бундеслига. 16-й тур, 10 января
Боруссия Дортмунд – Байер Леверкузен – 2:3
Голы: Байно-Гиттенс, 12, Гирасси, 79 (пен) – Телла, 1, Шик, 8, 19
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