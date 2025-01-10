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Чемпионат Германии
Боруссия Д
10.01.2025 21:45 – FT 2 : 3
Байер
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Германия
10 января 2025, 23:43 | Обновлено 10 января 2025, 23:47
351
3

Четыре мяча за 20 минут. Байер обыграл Боруссию Д с голевой феерией

Дубль для гостей оформил чешский форвард Патрик Шик

10 января 2025, 23:43 | Обновлено 10 января 2025, 23:47
351
3
Четыре мяча за 20 минут. Байер обыграл Боруссию Д с голевой феерией
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 января состоялся центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д и «Байер» играли в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что старт игры был перенесен на 15 минут из-за транспортных проблем.

Команды выдали яркий старт матча – за первые 20 минут было забито 4 мяча, причем три из них побывали в воротах хозяев. Дубль для гостей оформил чешский форвард Патрик Шик.

На 79-й минуте «Боруссия» сократила отставание, но совершить камбек черно-желтым не удалось.

❗️ ВИДЕО: голы матча – в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Байер» выиграл матч (3:2) и сократил отставание от лидера Бундеслиги «Баварии» до одного очка.

Топ-10 Бундеслиги: Бавария (36 очков), Байер (35), Айнтрахт, РБ Лейпциг (по 27), Майнц, Боруссия Д, Вердер (по 25), Боруссия М, Фрайбург (по 24).

Бундеслига. 16-й тур, 10 января

Боруссия Дортмунд – Байер Леверкузен – 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 12, Гирасси, 79 (пен) – Телла, 1, Шик, 8, 19

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Боруссия Дортмунд Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Боруссия Д - Байер Патрик Шик Джейми Байно-Гиттенс Нейтан Телла Серу Гирасси пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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DaVinci
Микола Степанов ти даун!!!
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DaVinci
Вас треба гнати з сайту з такими новинами, чмирі!!!
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DaVinci
Ви взагалі кончені редактори?
За 15 хв дві новини однакові. Різниця тільки у 20 хв і 19 хв.
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