Боруссия Д

10.01.2025 21:30 - : -
Германия09 января 2025, 18:24 |
69
0
Боруссия Дортмунд – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 10 января в 21:30 по Киеву
09 января 2025, 18:24 |
69
0
В субботу, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Байер».
Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports +.
Боруссия Дортмунд – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Боруссия Дортмунд – БайерСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 января 2025, 00:06 10
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шпор
Бокс | 09 января 2025, 09:16 3
Экс-чемпион мира рассказал, что ждать от боя Канело – Кроуфорд
Киберспорт | 09.01.2025, 14:44
Футбол | 09.01.2025, 13:20
Футбол | 09.01.2025, 18:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.01.2025, 07:47 2
07.01.2025, 23:48 5
08.01.2025, 13:47 2
08.01.2025, 16:52 9
09.01.2025, 07:48 1
07.01.2025, 20:17 1
07.01.2025, 19:58 5
09.01.2025, 08:26 5