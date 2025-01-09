Боруссия Д

В субботу, 10 января, состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Байер».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports +.

Боруссия Дортмунд – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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