ФОТО. Планы сборной Украины в 2025 году: команда проведет 10 матчей

УАФ опубликовала полный календарь матчей сборной Украины на 2025 год. Команда Сергея Реброва проведет 10 матчей – два в Лиге наций, шесть в отборе ЧМ-2026 и еще два контрольных поединка (соперники пока не названы).

Первый матч года для сборной Украины состоится против Бельгии в плей-офф Лиги наций 20 марта.

Отбор на ЧМ-2026 начнется для команды 5 сентября.