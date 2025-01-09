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Сборная УКРАИНЫ
09 января 2025, 19:11 | Обновлено 09 января 2025, 19:29
459
0

ФОТО. Планы сборной Украины в 2025 году: команда проведет 10 матчей

Часть соперников уже известна

09 января 2025, 19:11 | Обновлено 09 января 2025, 19:29
459
0
ФОТО. Планы сборной Украины в 2025 году: команда проведет 10 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ опубликовала полный календарь матчей сборной Украины на 2025 год. Команда Сергея Реброва проведет 10 матчей – два в Лиге наций, шесть в отборе ЧМ-2026 и еще два контрольных поединка (соперники пока не названы).

Первый матч года для сборной Украины состоится против Бельгии в плей-офф Лиги наций 20 марта.

Отбор на ЧМ-2026 начнется для команды 5 сентября.

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сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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