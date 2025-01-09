Экс-16-й номер рейтинга АТР из Грузии вышел в основу Australian Open 2025
Николоз Басилашвили впервые за 2 года выступит в основной сетке мейджора
Бывшая 16-я ракетка мира Николоз Басилашвили (Грузия, ATP 210) пробился в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025.
В финальном раунде квалификации 32-летний грузин переиграл Франческо Пассаро (Италия, ATP 105) со счетом 6:3, 6:3.
Помимо Пассаро, Николаз на своем пути к основе АО-2025 также прошел Круза Хьюитта (Австралия, ATP 1263) и Алибека Качмазова (АТР 197).
Басилашвили впервые с 2023 года выступит в основной сетке турнира Grand Slam. Тогда он проиграл в 1-м же раунде Тейлору Фритцу на Aus Open. Кроме того, с Ролан Гаррос 2023 Николоз даже не заявлялся в квалификации мейджоров.
Лучшим достижением Басилашвили на кортах Мельбурна является 3-й раунд в 2018 и 2019 года, а на слэмах – 4-й круг US Open.
The Basil is through to the #AO2025 main draw!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025
Nikoloz wins in straight sets over Passaro, 6-3 6-3. pic.twitter.com/KxMzBIa1vm
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