Экс-16-й номер рейтинга АТР из Грузии вышел в основу Australian Open 2025

Бывшая 16-я ракетка мира Николоз Басилашвили (Грузия, ATP 210) пробился в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2025.

В финальном раунде квалификации 32-летний грузин переиграл Франческо Пассаро (Италия, ATP 105) со счетом 6:3, 6:3.

Помимо Пассаро, Николаз на своем пути к основе АО-2025 также прошел Круза Хьюитта (Австралия, ATP 1263) и Алибека Качмазова (АТР 197).

Басилашвили впервые с 2023 года выступит в основной сетке турнира Grand Slam. Тогда он проиграл в 1-м же раунде Тейлору Фритцу на Aus Open. Кроме того, с Ролан Гаррос 2023 Николоз даже не заявлялся в квалификации мейджоров.

Лучшим достижением Басилашвили на кортах Мельбурна является 3-й раунд в 2018 и 2019 года, а на слэмах – 4-й круг US Open.

