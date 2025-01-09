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Англия
09 января 2025, 18:15 | Обновлено 09 января 2025, 19:42
1633
0

ФОТО. Круче только Салах. Кто такой Мармуш, которого покупает Ман Сити

Мармуш может перебраться в АПЛ

09 января 2025, 18:15 | Обновлено 09 января 2025, 19:42
1633
0
ФОТО. Круче только Салах. Кто такой Мармуш, которого покупает Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Манчестер Сити, пытаясь решить проблемы в атаке, решил подписать Омара Мармуша, который проводит нереальный сезон в составе Айнтрахта Франкфурт.

Игрок в нынешнем сезоне забил 18 голов и сделал 11 результативных передач. С 29 очками результативности Мармуш в топ-5 европейских лигах уступает только соотечественнику Мохамеду Салаху, у которого 21 гол и 17 ассистов.

Мармуш по результативности опережает Гарри Кейна и Роберта Левандовски.

Сообщается, что манчестерский клуб хочет оформить переход уже в январе, а Айнтрахт просит 80 миллионов евро. Контракт футболиста завершается в 2027 году.

Мармуш, который может сыграть на обоих флангах и в центре нападения, до прорыва в Айнтрахте выступал за Вольфсбург, Санкт-Паули и Штутгарт, где практически не забивал.

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Омар Мармуш Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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