Легендарный игрок Реала посетил команду перед матчем Суперкубка
Карим Бензема встретился с партнерами и тренером
Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема посетил расположение своего экс-клуба перед важным матчем мадридцев. Французский форвард, покинувший «Реал» летом 2023 года, провел несколько минут в раздевалке команды, поприветствовавшись с бывшими партнерами и тренером.
Бензема оставил значительный след в истории «Реала», став одним из главных героев клуба в последние годы. За время своей карьеры в Мадриде он выиграл многочисленные титулы, включая 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и несколько чемпионатов Испании. Благодаря своей преданности клубу и выдающейся игре на поле, он стал культовой фигурой среди болельщиков.
Тем временем, «Реал» сегодня выйдет на поле в полуфинале Суперкубка Испании, где сыграет против «Мальорки». Этот матч станет важным этапом в борьбе за первый трофей года, и команда под руководством Карло Анчелотти стремится одержать победу для своих болельщиков.
👀 ¡#Madridistas, mirad quién vino a visitarnos!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2025
🇫🇷 @Benzema#SuperSupercopa pic.twitter.com/dHrjpPGC4X
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