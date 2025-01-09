Легендарный игрок Реала посетил команду перед матчем Суперкубка

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема посетил расположение своего экс-клуба перед важным матчем мадридцев. Французский форвард, покинувший «Реал» летом 2023 года, провел несколько минут в раздевалке команды, поприветствовавшись с бывшими партнерами и тренером.

Бензема оставил значительный след в истории «Реала», став одним из главных героев клуба в последние годы. За время своей карьеры в Мадриде он выиграл многочисленные титулы, включая 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и несколько чемпионатов Испании. Благодаря своей преданности клубу и выдающейся игре на поле, он стал культовой фигурой среди болельщиков.

Тем временем, «Реал» сегодня выйдет на поле в полуфинале Суперкубка Испании, где сыграет против «Мальорки». Этот матч станет важным этапом в борьбе за первый трофей года, и команда под руководством Карло Анчелотти стремится одержать победу для своих болельщиков.