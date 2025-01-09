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Англия
09 января 2025, 18:09 | Обновлено 09 января 2025, 19:44
747
0

Трансфер жемчужины Палмейраса может побить бразильский рекорд

«Манчестер Сити» предложил за Витора Рейса 40 миллионов евро

09 января 2025, 18:09 | Обновлено 09 января 2025, 19:44
747
0
Трансфер жемчужины Палмейраса может побить бразильский рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Рейс

Чемпион АПЛ «Манчестер Сити» ведет переговоры о трансфере 18-летнего центрального защитника «Палмейраса» Витора Рейса. О деталях личного контракта с игроком и его агентом уже договорились. Осталось достичь соглашения между клубами.

Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола хочет видеть бразильского вундеркинда как можно скорее. Клуб сделал предложение «Палмейрасу» в размере 40 миллионов евро. Игроком также интересовался «Брайтон», но руководство «Палмейраса» отказало английскому клубу.

Если трансфер состоится, то его сумма станет самой крупной, которую платили за переход защитника из Бразилии, сообщает UOL. Сейчас рекорд удерживает Беральдо. В 2023 году бразилец перешел из «Сан-Паулу» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что один из лучших бомбардиров Бундеслиги присоединится к «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити Палмейрас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Сергій Турчак Источник: UOL Esporte
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