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  4. Один из лучших бомбардиров Бундеслиги присоединится к Манчестер Сити
Англия
09 января 2025, 10:01 |
566
0

Один из лучших бомбардиров Бундеслиги присоединится к Манчестер Сити

Омар Мармуш продолжит карьеру в английском чемпионате

09 января 2025, 10:01 |
566
0
Один из лучших бомбардиров Бундеслиги присоединится к Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Форвард немецкого «Айнтрахта» Омар Мармуш присоединится к английскому «Манчестер Сити» – переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что клуб из Франкфурта не собирается отпускать лидера зимой, но сам футболист настоял на своем трансфере в ближайшее время. Авторитетный инсайдер Николо Скира подтвердил, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии, а Мармуш согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт.

О сумме трансфера неизвестно, однако «горожане» по разным данным готовы выложить за игрока около 60 млн евро. Контракт Омара с «Айнтрахтом» заканчивается летом 2027 года.

В этом сезоне Мармуш провел в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Египетский игрок занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.

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Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Омар Мармуш Николо Скира
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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