Один из лучших бомбардиров Бундеслиги присоединится к Манчестер Сити

Форвард немецкого «Айнтрахта» Омар Мармуш присоединится к английскому «Манчестер Сити» – переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что клуб из Франкфурта не собирается отпускать лидера зимой, но сам футболист настоял на своем трансфере в ближайшее время. Авторитетный инсайдер Николо Скира подтвердил, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии, а Мармуш согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт.

О сумме трансфера неизвестно, однако «горожане» по разным данным готовы выложить за игрока около 60 млн евро. Контракт Омара с «Айнтрахтом» заканчивается летом 2027 года.

В этом сезоне Мармуш провел в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Египетский игрок занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.

