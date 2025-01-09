Один из лучших бомбардиров Бундеслиги присоединится к Манчестер Сити
Омар Мармуш продолжит карьеру в английском чемпионате
Форвард немецкого «Айнтрахта» Омар Мармуш присоединится к английскому «Манчестер Сити» – переговоры между клубами находятся на финальной стадии.
Ранее сообщалось, что клуб из Франкфурта не собирается отпускать лидера зимой, но сам футболист настоял на своем трансфере в ближайшее время. Авторитетный инсайдер Николо Скира подтвердил, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии, а Мармуш согласовал с «Манчестер Сити» пятилетний контракт.
О сумме трансфера неизвестно, однако «горожане» по разным данным готовы выложить за игрока около 60 млн евро. Контракт Омара с «Айнтрахтом» заканчивается летом 2027 года.
В этом сезоне Мармуш провел в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Египетский игрок занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.
Omar #Marmoush is getting closer to #ManchesterCity from #EintrachtFrankfurt. Ready a 5-years contract. #transfers #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 8, 2025
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