Планируют арендовать. Важный игрок Вест Хэма заинтересовал топ-клуб Франции

Игрок «Вест Хэма» и капитан сборной Мексики Эдсон Альварес находится в сфере интересов клуба «Монако». Монегаски планируют сделать из футболиста ключевую фигуру проекта.

Французский коллектив начал общение с молотобойцами по аренде полузащитника. Переговоры продвигаются тяжело, но монегаски уже сделали первые шаги.

Контракт Альвареса с «Вест Хэмом» действителен до лета 2028 года, однако мексиканец готов рассмотреть предложение «Монако», поскольку стремится выступать в Лиге чемпионов.

В сезоне-2024/25 Эдсон отыграл 18 поединков на клубном уровне – отличиться полезными действиями полузащитнику так и не удалось.