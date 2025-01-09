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  4. Планируют арендовать. Важный игрок Вест Хэма заинтересовал топ-клуб Франции
Франция
09 января 2025, 07:36 | Обновлено 09 января 2025, 07:39
237
0

Планируют арендовать. Важный игрок Вест Хэма заинтересовал топ-клуб Франции

Эдсон Альварес попал в список пожеланий «Монако»

09 января 2025, 07:36 | Обновлено 09 января 2025, 07:39
237
0
Планируют арендовать. Важный игрок Вест Хэма заинтересовал топ-клуб Франции
IMAGO. Эдсон Альварес

Игрок «Вест Хэма» и капитан сборной Мексики Эдсон Альварес находится в сфере интересов клуба «Монако». Монегаски планируют сделать из футболиста ключевую фигуру проекта.

Французский коллектив начал общение с молотобойцами по аренде полузащитника. Переговоры продвигаются тяжело, но монегаски уже сделали первые шаги.

Контракт Альвареса с «Вест Хэмом» действителен до лета 2028 года, однако мексиканец готов рассмотреть предложение «Монако», поскольку стремится выступать в Лиге чемпионов.

В сезоне-2024/25 Эдсон отыграл 18 поединков на клубном уровне – отличиться полезными действиями полузащитнику так и не удалось.

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Эдсон Альварес Монако Вест Хэм чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция) трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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