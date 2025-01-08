Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Australian Open 2025.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144). Поединок состоится 1-м запуском на корте №13. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Ребеки.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку австралийского мейджора.

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