Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда отбора Australian Open 9 января в 02:00
9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Australian Open 2025.
В финальном раунде отбора украинка сыграет против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144). Поединок состоится 1-м запуском на корте №13. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Ребеки.
Победительница противостояния выйдет в основную сетку австралийского мейджора.
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СЕТКА КВАЛИФИКАЦИИ АО-2025
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