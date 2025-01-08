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  4. Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
08 января 2025, 16:19 |
108
0

Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда отбора Australian Open 9 января в 02:00

08 января 2025, 16:19 |
108
0
Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Australian Open 2025.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144). Поединок состоится 1-м запуском на корте №13. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Ребеки.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку австралийского мейджора.

📺 Видеотрансляция

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Дарья Снигур Ребека Масарова Australian Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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