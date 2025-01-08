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  4. Дарья Снигур – Ребека Масарова. Прогноз на финал квалификации Aus Open
Australian Open
08 января 2025, 16:06 |
268
0

Дарья Снигур – Ребека Масарова. Прогноз на финал квалификации Aus Open

Поединок решающего раунда квалификации состоится 9 января

08 января 2025, 16:06 |
268
0
Дарья Снигур – Ребека Масарова. Прогноз на финал квалификации Aus Open
Коллаж Sport.ua

Украинка Дарья Снигур (WTA 139) и швейцарка Ребека Масарова (WTA 144) разыграют путёвку в основную сетку Australian Open. Финальная встреча квалификации состоится 9 января в 02:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают фаворитом встречи Ребеку Масарову, но Дарья, несмотря на недавние неудачи, уже доказала свою боеспособность. Удастся ли украинке взять реванш за поражение в их прошлой встрече на квалификации Australian Open-2022?

Дарья Снигур

Украинская теннисистка не без труда добралась до финала квалификации. В первом круге против колумбийки Эмилианы Аранго Дарья провела тяжёлый трёхсетовый поединок (6:3, 5:7, 6:3), а во втором круге ей сопутствовала удача – чешка Барбора Палицова снялась в начале второго сета при счёте 6:3 в пользу украинской теннисистки.

Снигур завершила прошлый сезон несколькими удачными выступлениями на фьючерсах, но победы над более высокорейтинговыми соперницами пока даются ей тяжело. Вспоминается и прошлогодний сценарий, когда Дарья уступила в Канберре, но смогла пройти квалификацию Australian Open. Возможно, история повторится и в этом году, но для этого украинке нужно улучшить подачу, которая пока является её слабым местом.


Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Ребека Масарова

Швейцарская теннисистка подошла к финалу квалификации в приличной форме. В стартовом матче она обыграла Ирен Бурильо Эскориуэлу (6:7, 6:3, 6:1), переломив ход встречи после неудачи в первом сете. В следующем раунде Масарова одолела Анну Каролину Шмидлову (6:4, 7:5), не отдав ни одного гейма на своей подаче.

При этом игра Масаровой не безупречна. В матче против Бурильо швейцарка допустила 41 невынужденную ошибку, что может быть проблемой против более упорной соперницы. Тем не менее, её агрессивная игра и мощная подача делают Масарову опасным оппонентом на быстрых покрытиях.


Getty Images/Global Images Ukraine. Ребека Масарова

Прогноз на матч

Масарова выглядит более уверенно на подаче, но Снигур уже доказала, что способна бороться даже в сложных матчах. К тому же, украинка имеет опыт успешного преодоления квалификации Australian Open в прошлом году. Несмотря на явное преимущество швейцарки, Дарья способна навязать борьбу за счёт плотной игры в розыгрышах и цепкости.

С учётом напряжённости предыдущих матчей обеих теннисисток, ставим на фору +3 на Дарью, ведь даже в случае поражения украинка способна сохранить достойный счёт.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снігур
09.01.2025 -
02:00
Ребека Масарова
Фора Снигур +3 1.73 Сделать ставку
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Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Ребека Масарова Australian Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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