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  4. Во Львове стартовало обучение группы тренеров по программе PRO-диплома
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 23:40 |
183
0

Во Львове стартовало обучение группы тренеров по программе PRO-диплома

Обучение будет продолжаться до 9 января включительно

08 января 2025, 23:40 |
183
0
Во Львове стартовало обучение группы тренеров по программе PRO-диплома
УАФ

6 января во Львове на базе местной академии футбола ФК «Рух» Центр лицензирования УАФ приступил к обучению новой группы тренеров по программе PRO-диплома.

Первый модуль будет длиться три дня и должен быть очень насыщенным. Каждый тренер уже представил свой план работы на зимний подготовительный период. Состоялись дискуссии в прошедших конструктивно микрогруппах в хорошей эмоциональной атмосфере.

Были рассмотрены два направления подготовки, которые сегодня используют современные тренеры, плюсы и минусы каждого из них.

Интересно, что в этой группе тренеров собралось сразу шесть наставников клубов Украинской Премьер-Лиги, главные тренеры молодежных команд клубов элитного дивизиона и тренеры-ассистенты, работающие в УПЛ.

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Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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