Во Львове стартовало обучение группы тренеров по программе PRO-диплома
Обучение будет продолжаться до 9 января включительно
6 января во Львове на базе местной академии футбола ФК «Рух» Центр лицензирования УАФ приступил к обучению новой группы тренеров по программе PRO-диплома.
Первый модуль будет длиться три дня и должен быть очень насыщенным. Каждый тренер уже представил свой план работы на зимний подготовительный период. Состоялись дискуссии в прошедших конструктивно микрогруппах в хорошей эмоциональной атмосфере.
Были рассмотрены два направления подготовки, которые сегодня используют современные тренеры, плюсы и минусы каждого из них.
Интересно, что в этой группе тренеров собралось сразу шесть наставников клубов Украинской Премьер-Лиги, главные тренеры молодежных команд клубов элитного дивизиона и тренеры-ассистенты, работающие в УПЛ.
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