Англия08 января 2025, 23:26 |
647
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Тоттенхэм официально сообщил о состоянии Бентнкура после ужасной травмы
Хавбек травмировался в игре против Ливерпуля
08 января 2025, 23:26 |
647
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В среду, 8 января, проходит первый матч полуфинала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
На 7-й минуте встречи полузащитник хозяев Родриго Бентанкур получил страшную травму, пытаясь сыграть головой после подачи углового. Игрока заменили на 15-й минуте.
Пресс-служба «Тоттенхэма» сделала официальное заявление о состоянии игрока:
«Мы можем подтвердить, что Родриго в сознании, разговаривает и будет госпитализирован для дальнейших обследований».
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Комментарии 3
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Потеря сознания без столкновения с кем либо или с чем либо это не травма. Бред пишите. Там на инсульт больше похоже.
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