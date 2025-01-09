Что ждет Довбика? Рома определилась с трансферными приоритетами в атаке
Два футболиста могут покинуть римский клуб из-за неудовлетворительных результатов
Итальянская «Рома» определилась с трансферными приоритетами в атакующей линии – два футболиста могут покинуть Рим в ближайшее трансферное окно.
Сообщается, что руководство клуба удовлетворено игрой аргентинца Пауло Дибалы и украинца Артема Довбика. Кроме этого, в Италии останется итальянец Стефан Эль-Шаарави, однако он рассматривается в качестве игрока ближайшего резерва.
«Рома» планирует выкупить контракт бельгийского футболиста Алексиса Салемакерса, который играет на правах аренды – римский клуб вступил в переговоры с «Миланом» и пытается уладить все финансовые составляющие.
Два игрока – Эльдор Шомуродов и Матиас Суле – не входят в планы главного тренера и могут покинуть «Рому», если будут трансферные предложения. В Риме рассчитывали, что Шомуродов сможет разгрузить Довбика и подменять его в менее важных матчах, однако футболист из Узбекистана не оправдал ожиданий руководства.
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