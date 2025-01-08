Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто под угрозой? Рома готова отдать некоторых игроков ради Салемакерса
Италия
08 января 2025, 13:23 |
579
0

Кто под угрозой? Рома готова отдать некоторых игроков ради Салемакерса

Бельгийский вингер впечатлил руководство римского клуба

08 января 2025, 13:23 |
579
0
Кто под угрозой? Рома готова отдать некоторых игроков ради Салемакерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Салемакерс

Итальянская «Рома» планирует провести переговоры о трансфере бельгийского вингера Алексиса Салемакерса, который играет в Риме на правах аренды.

Руководство римского клуба было впечатлено игрой футболиста и планирует подписать с ним полноценный контракт. «Милан» готов отпустить бельгийца, но переговоры между клубами еще продолжаются.

Сообщается, что «Рома» готова отдать взамен некоторых футболистов – речь идет итальянском полузащитнике Бриане Кристанте и английском нападающем Тэмми Абрахаме.

Алексис Салемакерс присоединился к римскому клубу перед началом сезона и с тех пор провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Аренда бельгийца заканчивается 30 июня.

Ранее сообщалось, что Салемакерс был признан одним из самых эффективных футболистов 19-го тура итальянской Серии А.

По теме:
«Мне важно, чтобы он улыбался». Раньери оценил игру Довбика и Дибалы
Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника Лиона и экс-игрока Франции U-20
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Милан трансферы трансферы Серии A Алексис Салемакерс Бриан Кристанте Тэмми Абрахам аренда игрока
Микола Титюк Источник: Football-Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08 января 2025, 08:02 0
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере

Криштиану выделил бывшего английского фулбека Эшли Коула

Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
Футбол | 07 января 2025, 16:43 15
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера
Начались переговоры. Динамо нацелилось на 22-летнего румынского вингера

Янис Стойка заинтересовал руководство лидера украинского чемпионата

«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Футбол | 07.01.2025, 19:58
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Именитый клуб Первой лиги усилится иностранным тренером
Футбол | 08.01.2025, 13:16
Именитый клуб Первой лиги усилится иностранным тренером
Именитый клуб Первой лиги усилится иностранным тренером
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Футбол | 08.01.2025, 11:50
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 3
Футбол
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
07.01.2025, 16:40 23
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 14
Бокс
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 10
Футбол
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем