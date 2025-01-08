Кто под угрозой? Рома готова отдать некоторых игроков ради Салемакерса
Бельгийский вингер впечатлил руководство римского клуба
Итальянская «Рома» планирует провести переговоры о трансфере бельгийского вингера Алексиса Салемакерса, который играет в Риме на правах аренды.
Руководство римского клуба было впечатлено игрой футболиста и планирует подписать с ним полноценный контракт. «Милан» готов отпустить бельгийца, но переговоры между клубами еще продолжаются.
Сообщается, что «Рома» готова отдать взамен некоторых футболистов – речь идет итальянском полузащитнике Бриане Кристанте и английском нападающем Тэмми Абрахаме.
Алексис Салемакерс присоединился к римскому клубу перед началом сезона и с тех пор провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Аренда бельгийца заканчивается 30 июня.
Ранее сообщалось, что Салемакерс был признан одним из самых эффективных футболистов 19-го тура итальянской Серии А.
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