Кто под угрозой? Рома готова отдать некоторых игроков ради Салемакерса

Итальянская «Рома» планирует провести переговоры о трансфере бельгийского вингера Алексиса Салемакерса, который играет в Риме на правах аренды.

Руководство римского клуба было впечатлено игрой футболиста и планирует подписать с ним полноценный контракт. «Милан» готов отпустить бельгийца, но переговоры между клубами еще продолжаются.

Сообщается, что «Рома» готова отдать взамен некоторых футболистов – речь идет итальянском полузащитнике Бриане Кристанте и английском нападающем Тэмми Абрахаме.

Алексис Салемакерс присоединился к римскому клубу перед началом сезона и с тех пор провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Аренда бельгийца заканчивается 30 июня.

Ранее сообщалось, что Салемакерс был признан одним из самых эффективных футболистов 19-го тура итальянской Серии А.