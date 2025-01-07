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  4. Где Довбик? Определены самые эффективные игроки 19-го тура Серии А
Италия
07 января 2025, 17:20 |
641
0

Где Довбик? Определены самые эффективные игроки 19-го тура Серии А

Издание Football-Italia выделило пять футболистов в составе «Ромы»

07 января 2025, 17:20 |
641
0
Где Довбик? Определены самые эффективные игроки 19-го тура Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

5 января состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» одолела «Лацио» со счетом 2:0. Форвард римского клуба Артем Довбик вышел в стартовом составе, сыграл 74 минуты, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Издание Football-Italia выделило в каждой команде чемпионата самых эффективных футболистов прошедшего тура. Журналисты отметили пятерых игроков римского клуба:

  • Лоренцо Пеллегрини
  • Алексис Салемакерс
  • Джанлука Манчини
  • Матс Хуммельс
  • Эван Н'Дика

«Рома» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата – подопечные Клаудио Раньери набрали 23 балла. В следующем поединке римский клуб сыграет 12 января против «Болоньи». Начало встречи – в 19:00.

Ранее сообщалось, что «Рома» решила не продавать полузащитника – футболист впечатлил руководство клуба своей игрой.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Лацио Рома - Лацио Артем Довбик Матс Хуммельс Лоренцо Пеллегрини Джанлука Манчини Эван Н'Дика Алексис Салемакерс
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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