Где Довбик? Определены самые эффективные игроки 19-го тура Серии А

5 января состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» одолела «Лацио» со счетом 2:0. Форвард римского клуба Артем Довбик вышел в стартовом составе, сыграл 74 минуты, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Издание Football-Italia выделило в каждой команде чемпионата самых эффективных футболистов прошедшего тура. Журналисты отметили пятерых игроков римского клуба:

Лоренцо Пеллегрини

Алексис Салемакерс

Джанлука Манчини

Матс Хуммельс

Эван Н'Дика

«Рома» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата – подопечные Клаудио Раньери набрали 23 балла. В следующем поединке римский клуб сыграет 12 января против «Болоньи». Начало встречи – в 19:00.

Ранее сообщалось, что «Рома» решила не продавать полузащитника – футболист впечатлил руководство клуба своей игрой.