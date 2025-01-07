Где Довбик? Определены самые эффективные игроки 19-го тура Серии А
Издание Football-Italia выделило пять футболистов в составе «Ромы»
5 января состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» одолела «Лацио» со счетом 2:0. Форвард римского клуба Артем Довбик вышел в стартовом составе, сыграл 74 минуты, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Издание Football-Italia выделило в каждой команде чемпионата самых эффективных футболистов прошедшего тура. Журналисты отметили пятерых игроков римского клуба:
- Лоренцо Пеллегрини
- Алексис Салемакерс
- Джанлука Манчини
- Матс Хуммельс
- Эван Н'Дика
«Рома» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата – подопечные Клаудио Раньери набрали 23 балла. В следующем поединке римский клуб сыграет 12 января против «Болоньи». Начало встречи – в 19:00.
Ранее сообщалось, что «Рома» решила не продавать полузащитника – футболист впечатлил руководство клуба своей игрой.
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