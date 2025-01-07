Впечатлил тренера своей игрой. Рома решила не продавать полузащитника
Лоренцо Пеллегрини будет бороться за место в стартовом составе
Полузащитник итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не покинет клуб во время зимнего трансферного окна – такое решение было принято руководством команды.
Итальянские СМИ сообщают, что убедительная игра футболиста впечатлила наставника Клаудио Раньери, поэтому Лоренцо будет получать игровые минуты и бороться за место в стартовом составе.
Руководство римского клуба собиралось выставить Пеллегрини на трансфер, но изменило решение после матча с «Лацио» (2:0). Полузащитник останется в «Роме» и может продлить контракт, действие которого заканчивается в июне 2026 года.
В этом сезоне Лоренцо Пеллегрини провел за римский клуб 20 матчей во всех турнирах – забил два гола и отдал две результативные передачи.
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