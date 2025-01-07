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  4. Впечатлил тренера своей игрой. Рома решила не продавать полузащитника
Италия
07 января 2025, 15:28 |
296
1

Впечатлил тренера своей игрой. Рома решила не продавать полузащитника

Лоренцо Пеллегрини будет бороться за место в стартовом составе

07 января 2025, 15:28 |
296
1
Впечатлил тренера своей игрой. Рома решила не продавать полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пелллегрини

Полузащитник итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не покинет клуб во время зимнего трансферного окна – такое решение было принято руководством команды.

Итальянские СМИ сообщают, что убедительная игра футболиста впечатлила наставника Клаудио Раньери, поэтому Лоренцо будет получать игровые минуты и бороться за место в стартовом составе.

Руководство римского клуба собиралось выставить Пеллегрини на трансфер, но изменило решение после матча с «Лацио» (2:0). Полузащитник останется в «Роме» и может продлить контракт, действие которого заканчивается в июне 2026 года.

В этом сезоне Лоренцо Пеллегрини провел за римский клуб 20 матчей во всех турнирах – забил два гола и отдал две результативные передачи.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Лоренцо Пеллегрини Клаудио Раньери трансферы трансферы Серии A
Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Saar
Це добре! Як на мене, Прллегріні один з кращих! Дуже технічний! А гол у ворота Лаціо- краса!
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