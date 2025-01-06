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  4. «Заслуженные овации». В Италии назвали лучшего игрока в матче Ромы и Лацио
Италия
06 января 2025, 06:45 |
1543
0

«Заслуженные овации». В Италии назвали лучшего игрока в матче Ромы и Лацио

Журналисты оценили игру полузащитника Лоренцо Пеллегрини

06 января 2025, 06:45 |
1543
0
«Заслуженные овации». В Италии назвали лучшего игрока в матче Ромы и Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пелллегрини

5 января состоялся матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Лацио». Подопечные Клаудио Раньери победили гостей со счетом 2:0.

Итальянская пресса определила лучшего футболиста в этом поединке – журналисты отметили невероятную игру полузащитника Лоренцо Пелллегрини:

«Пеллегрини – определенно лучший игрок матча. Он даже не должен был выходить в старте, но Раньери неожиданно выбрал его. Игра футболиста – лучший подарок, который он мог сделать для болельщиков и тренера.

Лоренцо постоянно тревожил вратаря «Лацио» и мог забить третий гол своей команды. Когда его заменили, он получил в свой адрес заслуженные овации. Невероятный матч от Пеллегрини», – считают журналисты.

«Рома» набрала 23 балла и занимает 10-е место. «Лацио» разместился на четвертой позиции – в активе клуба 35 очков.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Рома Рим Рома - Лацио Лоренцо Пеллегрини
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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