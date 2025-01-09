ФОТО. Бентанкур сделал откровенное заявление после страшной травмы в Кубке

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур обратился к фанатам после страшного инцидента, произошедшего в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги против «Ливерпуля» (1:0).

«Все хорошо, друзья! Спасибо за сообщение. Поздравляю с победой, ребята!», – написал полузащитник на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел после подачи углового, когда уругвайский футболист неудачно приземлился на голову и долго оставался неподвижным.

Медицинская бригада оказала Бентанкуру первую помощь прямо на поле, после чего его вынесли на носилках в кислородной маске. Из-за этого эпизода матч был приостановлен примерно на 10 минут.

Ранее «Тоттенхэм» сделал официальное заявление о травме Бентанкура