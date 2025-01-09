Голкипер-неудачник финала ЛЧ в Киеве продолжит карьеру в Шальке
Лорис Кариус будет играть в команде второй Бундеслиги
Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус станет игроком немецкого «Шальке». Голкипер присоединиться к клубу на правах свободного агента. Ранее Кариус размышлял над завершением профессиональной карьеры.
«Шальке» и Лорис Кариус пришли к соглашению о сотрудничестве. В пятницу, 10 января, вратарь пройдет медосмотр в клубе. Если результаты будут удовлетворительны, стороны подпишут контракт до конца сезона, сообщает Sky Sport.
Лорис Кариус известен своими выступлениями за «Ливерпуль». Именно немецкого вратаря болельщики английского клуба обвиняли в поражении от «Реала» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.
Предыдущим клубом Кариуса был «Ньюкасл». В июне 2024 года срок контракта голкипера истек и стороны решили не продлевать соглашение.
В турнирной таблице второй Бундеслиги «Шальке» занимает 13-е место. После 17 матчей в активе команды 20 очков.
Ранее сообщалось, что воспитанник «Шахтера» и экс-игрок «Динамо» мог оказаться в топ-клубе Европы.
Jetzt ging alles ganz schnell: Die Königsblauen haben mit Karius eine Einigung erzielt. Wenn alles klappt wie geplant, dann wird Karius am Freitag auf Schalke seinen Medizincheck absolvieren. Geplant ist zunächst ein Vertrag bis Saisonende. #skytransfer #karius pic.twitter.com/GphQgiQGo1— Sky Sport (@SkySportDE) January 9, 2025
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