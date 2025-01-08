Воспитанник Шахтера и экс-игрок Динамо мог оказаться в топ-клубе Европы
Сергей Кравченко ездил на просмотр в «Наполи»
Известный украинский экс-футболист Сергей Кравченко рассказал, как мог оказаться в европейских клубах:
«Отец советовал попробовать свои силы в Европе. Я ездил на просмотры в разные иностранные клубы в разные периоды: «Наполи», «Шальке», «Карлсруэ», но об этом чуть позже. Не получилось остаться в этих клубах, поэтому я играл на область за команду «Монолит» и ждал, что найду какие-то другой вариант.
Из «Монолита» меня забрал в «Шахтер-2» Николай Федоренко, которому понравилось, как я играю. «Шахтер-2» играл тогда в Первой лиге. Условия были замечательными, «Шахтер» сделал базу для всех команд из структуры. Тогда я подписал контракт на минимальных условиях».
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