Воспитанник Шахтера и экс-игрок Динамо мог оказаться в топ-клубе Европы

Известный украинский экс-футболист Сергей Кравченко рассказал, как мог оказаться в европейских клубах:

«Отец советовал попробовать свои силы в Европе. Я ездил на просмотры в разные иностранные клубы в разные периоды: «Наполи», «Шальке», «Карлсруэ», но об этом чуть позже. Не получилось остаться в этих клубах, поэтому я играл на область за команду «Монолит» и ждал, что найду какие-то другой вариант.

Из «Монолита» меня забрал в «Шахтер-2» Николай Федоренко, которому понравилось, как я играю. «Шахтер-2» играл тогда в Первой лиге. Условия были замечательными, «Шахтер» сделал базу для всех команд из структуры. Тогда я подписал контракт на минимальных условиях».