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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 11:17 |
248
0

Воспитанник Шахтера и экс-игрок Динамо мог оказаться в топ-клубе Европы

Сергей Кравченко ездил на просмотр в «Наполи»

08 января 2025, 11:17 |
248
0
Воспитанник Шахтера и экс-игрок Динамо мог оказаться в топ-клубе Европы
Сергей Кравченко

Известный украинский экс-футболист Сергей Кравченко рассказал, как мог оказаться в европейских клубах:

«Отец советовал попробовать свои силы в Европе. Я ездил на просмотры в разные иностранные клубы в разные периоды: «Наполи», «Шальке», «Карлсруэ», но об этом чуть позже. Не получилось остаться в этих клубах, поэтому я играл на область за команду «Монолит» и ждал, что найду какие-то другой вариант.

Из «Монолита» меня забрал в «Шахтер-2» Николай Федоренко, которому понравилось, как я играю. «Шахтер-2» играл тогда в Первой лиге. Условия были замечательными, «Шахтер» сделал базу для всех команд из структуры. Тогда я подписал контракт на минимальных условиях».

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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