Что помогает Александрии быть лидером? Кравченко назвал секрет успеха

Помощник главного тренера «Александрии» Сергей Кравченко нашел причины, благодаря которым его команда находится среди лучших в УПЛ.

«Держимся среди лидеров за счет: работы, работы ребят на тренировках, которые слушают тренеров и выполняют все наши требования. Мой комментарий по поводу текущих результатов «Александрии» – фантастика! Но как будет через тур, два, три, четыре – никто не знает. Мы хотим оставаться наверху, но понимаем, что это тяжело. Александрия не на том уровне, в том числе и финансовом, как у тех же «Шахтера» и «Динамо», есть еще другие клубы, что финансово сильнее нас.

Поэтому повторюсь, место «Александрии» в таблице и количество набранных очков – фантастика. Мы сейчас ведем себя скромно, не хотим сильно афишировать наши достижения. Будем делать все возможное, чтобы и дальше так играть. Ребята – большие молодцы!

Планируем еще работать над всеми аспектами игры: оборона, атака, стандарты, переходные фазы. Следует совершенствоваться и работать над собственными ошибками. Что касается позиций – определенные разговоры есть, в том числе со спортивным директором, но это сейчас не ко времени. Будем уже более подробно решать зимой», – сказал Кравченко.

Также Сергей высказался по поводу результатов сборной Украины в Лиге наций.