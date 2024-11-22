«Всегда их буду поддерживать». Кравченко о выступе Украины в Лиге наций

Ассистент тренера «Александрии» Сергей Кравченко проанализировал выступление сборной Украины на групповом этапе Лиги наций.

«Албанию победили, вопросов нет. С Грузией могло быть лучше, могло похуже. Второе место с учетом, как мы начали, это еще хорошо. Очень много критики звучало в адрес сборной, тренерского штаба, игроков. Я это не люблю, всегда буду поддерживать сборную и хочу, чтобы она выигрывала. После первых матчей уже не верили, что займем второе место, мол, с такой игрой и шансов нет. Но так произошло, что есть шансы даже на попадание в группу A, там будут и матчи, и соперники поинтереснее.

Что думаю о матчах сборной? Не хочу обсуждать конкретно игру и тренерский штаб, потому что это не очень нравственно, как тренеру, мне их оценивать. Может, будь экспертом, что-то и сказал. Некоторые вещи мне в сборной нравятся, некоторые – нет», – сказал Кравченко.

Напомним, что Украина узнает своего следующего соперника в Лиге наций в пятницу, 22 ноября, в 13:00 на жеребьевке.