22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

Оппонентом команды Сергея Реброва будет одна из четырех команд, занявших третьи места в топ-дивизионе.

Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать:

Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

Всего будет проведено четыре жеребьевки для стыковых матчей, которые пройдут в марте 2025 года:

🔹 1/4 финала Лиги А. Будут определены 4 четвертьфинальных пары. Матчи пройдут между победителями групп и командами, которые заняли вторые места в Лиге А. Также будут определены потенциальные пары полуфиналов.

🔹 Плей-офф Лиги A/B. Будут определены 4 пары плей-офф за повышение / понижение в классе. Матчи пройдут между командами, занявшими третье место в Лиге A, и командами, занявшими второе место в Лиге B.

🔹 Плей-офф Лиги B/C. Будут определены 4 пары плей-офф за повышение / понижение в классе. Матчи пройдут между командами, занявшими третье место в лиге B, и командами, занявшими второе место в Лиге C.

🔹 Плей-офф Лиги C/D. Будут определены 2 пары плей-офф за повышение / понижение в классе. Матчи пройдут между двумя лучшими командами, занявшими четвертые места в Лиге C, и двумя командами, занявшими вторые места в Лиге D.

Сеяные команды будут играть дома в ответных матчах. В 1/4 финала победители групп не могут сыграть против команды, занявшей второе место, с которой они уже встречались в лиге.

Матчи плей-офф Лиги A/B и плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Матчи плей-офф Лиги C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года. Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций. Кто для Украины? Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится 22 ноября в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25

1/4 финала Лиги A

Сеяные команды: Испания, Германия, Португалия, Франция

Несеяные команды: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия

Плей-офф Лиги A/B

Сеяные команды: Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия

Несеяные команды: Греция, Австрия, Турция, Украина

Плей-офф Лиги B/C

Сеяные команды: Словения, Грузия, Исландия, Ирландия

Несеяные команды: Словакия, Косово, Болгария, Армения

Плей-офф Лиги C/D

Сеяные команды: Латвия, Люксембург

Несеяные команды: Мальта, Гибралтар

Инфографика