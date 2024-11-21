Жеребьевка плей-офф Лиги наций. Кто для Украины? Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 ноября в 13:00 церемонию жеребьевки в швейцарском Ньоне
22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.
Оппонентом команды Сергея Реброва будет одна из четырех команд, занявших третьи места в топ-дивизионе.
Соперниками сборной Украины в плей-офф могут стать:
- Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия
Всего будет проведено четыре жеребьевки для стыковых матчей, которые пройдут в марте 2025 года:
🔹 1/4 финала Лиги А. Будут определены 4 четвертьфинальных пары. Матчи пройдут между победителями групп и командами, которые заняли вторые места в Лиге А. Также будут определены потенциальные пары полуфиналов.
🔹 Плей-офф Лиги A/B. Будут определены 4 пары плей-офф за повышение / понижение в классе. Матчи пройдут между командами, занявшими третье место в Лиге A, и командами, занявшими второе место в Лиге B.
🔹 Плей-офф Лиги B/C. Будут определены 4 пары плей-офф за повышение / понижение в классе. Матчи пройдут между командами, занявшими третье место в лиге B, и командами, занявшими второе место в Лиге C.
🔹 Плей-офф Лиги C/D. Будут определены 2 пары плей-офф за повышение / понижение в классе. Матчи пройдут между двумя лучшими командами, занявшими четвертые места в Лиге C, и двумя командами, занявшими вторые места в Лиге D.
Сеяные команды будут играть дома в ответных матчах. В 1/4 финала победители групп не могут сыграть против команды, занявшей второе место, с которой они уже встречались в лиге.
Матчи плей-офф Лиги A/B и плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Матчи плей-офф Лиги C/D пройдут 26 и 31 марта 2026 года. Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.
Жеребьевка плей-офф Лиги наций. Кто для Украины? Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция проводится 22 ноября в 13:00 на официальном сайте УЕФА.
Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25
1/4 финала Лиги A
- Сеяные команды: Испания, Германия, Португалия, Франция
- Несеяные команды: Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия
Плей-офф Лиги A/B
- Сеяные команды: Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия
- Несеяные команды: Греция, Австрия, Турция, Украина
Плей-офф Лиги B/C
- Сеяные команды: Словения, Грузия, Исландия, Ирландия
- Несеяные команды: Словакия, Косово, Болгария, Армения
Плей-офф Лиги C/D
- Сеяные команды: Латвия, Люксембург
- Несеяные команды: Мальта, Гибралтар
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