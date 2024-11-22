Андрей ВОРОБЕЙ: «Первый гол был самым важным в поединке с Албанией»

Экс-форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу сборной Украины в матче Лиги наций с Албанией.

– Как оцените победу сборной Украины над Албанией (2:1) в Лиге наций?

– Во-первых всех нужно поздравить с победой. Украинская команда выиграла и при удачном раскладе, в принципе, заняла неплохое место в группе. Эти два быстрых гола, конечно, сильно повлияли на ход встречи. Эти два очень быстрых гола нам очень помогли. Это немного ошарашило сборную Албании. До начала второго тайма албанцы толком прийти в себя не могли. Первые минуты матча сыграли нам на пользу. И можно выделить то, что эту победу можно занести в актив Сергею Реброву. Его замены в составе и тренерское чутье также сыграли свою роль. Он угадал с заменами, которые принесли результат. Яремчук и Зинченко отличились голами.

– Действительно, Зинченко отличился важным голом за сборную!

– Да, могут сказать, что Зинченко не имеет постоянной игровой практики в Арсенале и находится не в лучших кондициях. Но он вышел на поле и за счет опыта и мастерства очень важным голом отличился на первых минутах встречи. А первый гол был самым важным в поединке с Албанией. Зинченко в принципе достойно сыграл первый тайм. Тренерский штаб удачно это прочувствовал и доверился игрокам, которые принесли победу.

– В самом деле, Зинченко и Яремчук давно себя не проявляли в поединках за сборную!

– Именно это тренерское чутье, эта тренерская ротация принесли плоды. При чем это произошло в очень ответственный момент, когда это нужно было сделать. Удачный расклад нам позволил пробиться в плей-офф и побороться за повышение в дивизион А.

– Чья игра в этом поединке вам больше всего понравилась?

– Как у нас сейчас модно говорить, MVP матча стал Зинченко. Но я бы звание лучшего игрока матча отдал бы все-таки Забарному. Илья на протяжении всего матча с Албанией очень хорошо сыграл! Он очень удачно действовал на поле. Он отлично проявил себя, как защитник. Также Забарный и в атаке помогал команде. Илья очень много атак начинал. Я считаю, что он лучший игрок матча.

– Что скажете об игре Ивана Калюжного?

– Парень прибавляет. Недаром тренер доверяет ему. Как у нас в футболе говорят: есть игроки, которые носят пианино, а есть футболисты, которые играют на этом пианино. Калюжный из тех футболистов, которые носят пианино. Возможно, его работа не всегда видна. Но в матче с Албанией он оказывался в тех местах, где ему нужно было находиться. Особенно во втором тайме, когда Конопле уже было сложно, Калюжный раза три его подстраховал. Он выполнял свою черновую работу. Такие исполнители нужны во всех командах. Я считаю, что на данный момент Калюжный проводит удачные матчи в сборной.

– Также из молодых вышли на замену Сыч, Таловеров и Назаренко!

– Да, когда устал Конопля, его заменили на Сыча. Сергей Станиславович вливает новую кровь в сборную. И это в принципе правильно. Гуцуляк не испортил игру и тот же Сыч. Калюжный снова ярко сыграл. Назаренко нужно получать больше минут для уверенности. Моменты у него есть. Пока не забивает, но все будет! Просто нужно чуть-чуть подождать. Правильно делает тренерский штаб, доверяя молодым игрокам. Через такие матчи нужно наигрывать будущий состав сборной.

– 22 ноября состоится жеребьевка плей-офф Лиги наций за право играть в элитном дивизионе. Потенциальные соперники Украины – это Бельгия, Сербия, Венгрия и Шотландия. Что думаете по поводу этих команд?

– Без разницы. Но, конечно, не хотел бы в соперники бельгийцев. Остальные команды все по силам. Даже и бельгийцы Украине по силам, но все равно уровнем и по мастерству они чуть-чуть выше. А остальные сборные в принципе все одного уровня. И без разницы, кто попадется. Шансы будут 50 на 50.

– Как вам игра сборников из Шахтера накануне матчей Лиги чемпионов?

– Мне понравилась игра Судакова. Он сыграл этот матч неплохо. В принципе, и Матвиенко неплохо сыграл. В принципе, каждый футболист внес свою лепту в победу сборной. И эти 4 очка, которые сборная добыла в матчах с Грузией и Албанией, заслужила вся команда! Также отмечу, что никто не провалил поединок с албанцами. Если игроки в сборную будут приезжать с таким же настроем как на поединок с Албанией, то будет результат.