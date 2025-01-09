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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 20:55 | Обновлено 09 января 2025, 21:09
45
0

ФОТО. Три тайма. Шахтер разошелся миром с Динамо З в первом спарринге года

У горняков голами отличились Кевин и Тарас Степаненко

09 января 2025, 20:55 | Обновлено 09 января 2025, 21:09
45
0
ФОТО. Три тайма. Шахтер разошелся миром с Динамо З в первом спарринге года
ФК Шахтер

Днецький «Шахтар» 9 січня у Туреччині провів контрольний матч з чемпіоном Хорватії «Динамо» Загреб.

Поєдинок проходив у незвичному форматі, адже команди загалом зіграли 105 хвилин (2 тайми по 30 хвилин і третій – 45). Наставник «гірників» Маріно Пушич виставив на гру такий стартовий склад: Різник – у воротах, на флангах оборони вийшли Конопля та Азаров, у центрі захисту – Матвієнко й Бондар, у середині поля діяли Криськів, Бондаренко та Судаков, на позиціях вінгерів – Зубков і Кевін, на вістрі атаки – Сікан.

У дебюті зустрічі активнішими були саме українці, які більше контролювали мʼяч та комбінували на половині поля суперника, провівши кілька гострих атак. Проте конвертувати ігрову перевагу у швидкий гол «оранжево-чорним» не вдалося. А ось загребці скористалися вже першим своїм шансом і на 14-й хвилині відкрили рахунок – Лука Стойкович пострілом метрів з 23 влучив у ліву девʼятку. Далі гра стала ще більш відкритою: у донеччан небезпечними спробами запамʼяталися Зубков та Кевін, та голкіпер хорватів двічі був на місці, а самі динамівці загрожували воротам Різника кількома ударами із меж карної зони та здалеку – одного разу мʼяч навіть поцілив у поперечину.

Друга частина спарингу розпочалася з гола «Шахтаря»: на 33-й хвилині Кевін з лівого флангу увійшов до штрафного майданчика, розхитав опонента та майстерно поклав мʼяч під дальню стійку – 1:1. Протягом наступних 20 хвилин на полі точилася позиційна боротьба без особливо небезпечних моментів, але наприкінці мінітайму загребці вистрілили двома гострими атаками, і лише реакція Різника врятувала після ударів Куленовича та Батурини.

У великій перерві Маріно Пушич повністю змінив склад, випустивши голкіпера Фесюна, захисників Тобіаса, Грама, Фарину та Педро Енріке, півзахисників Степаненка, Марлона Гомеса, Педріньйо й Невертона, форвардів Егіналду і Траоре. Третій відрізок матчу стартував з гольового шансу «гірників»: Педро Енріке чудовим розрізним пасом вивів віч-на-віч Егіналду, той перекинув мʼяч через кіпера, але трохи не влучив у ворота. І все ж вийти вперед вдалося саме «оранжево-чорним»: на 84-й хвилині з паса Траоре забитим мʼячем відзначився Тарас Степаненко – 2:1. Однак невдовзі хорвати відігралися – на 95-й хвилині Арбер Ходжа зрівняв рахунок. 2:2 – результативна нічия в спарингу «Шахтаря» та загребського «Динамо».

Наступні контрольні матчі «гірників» заплановані 15 січня. Суперниками команди Маріно Пушича стануть болгарські «Лудогорець» та ЦСКА (Софія).

Товариський матч

9 січня 2025. Анталья, «Мардан Стедіум»

Шахтар Донецьк (Україна) – Динамо Загреб (Хорватія) – 2:2

Голи: Кевін, 33, Степаненко, 84 – Стойкович, 14, Ходжа, 95

Шахтар: Різник (Фесюн, 61), Конопля (Вінісіус Тобіас, 61), Бондар (Грам, 61), Матвієнко (к) (Фарина, 61), Азаров (Педро Енріке, 61), Криськів (Степаненко, 61), Бондаренко (Марлон Гомес, 61), Судаков (Педріньйо, 61), Зубков (Невертон, 61), Кевін (Егіналду, 61), Сікан (Траоре, 61)

Відео матчу

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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