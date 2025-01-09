Англия09 января 2025, 20:50 | Обновлено 09 января 2025, 20:53
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Миколенко на месте. Известны стартовые составы на матч Эвертон – Питерборо
Матч 3 раунда Кубка Англии начнется в 21:45 по киевскому времени
09 января 2025, 20:50 | Обновлено 09 января 2025, 20:53
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В четверг, 9 января, состоится матч 3 раунду Кубка Англии между «Эвертоном» и «Питерборо Юнайтед».
Матч пройдет на Гудисон Парк в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Тренеры команд огласили стартовые составы своих команд. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч с первых минут.
Стартовые составы на матч «Эвертон» – «Питерборо Юнайтед»:
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