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  4. Миколенко на месте. Известны стартовые составы на матч Эвертон – Питерборо
Англия
09 января 2025, 20:50 | Обновлено 09 января 2025, 20:53
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Миколенко на месте. Известны стартовые составы на матч Эвертон – Питерборо

Матч 3 раунда Кубка Англии начнется в 21:45 по киевскому времени

09 января 2025, 20:50 | Обновлено 09 января 2025, 20:53
100
0
Миколенко на месте. Известны стартовые составы на матч Эвертон – Питерборо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В четверг, 9 января, состоится матч 3 раунду Кубка Англии между «Эвертоном» и «Питерборо Юнайтед».

Матч пройдет на Гудисон Парк в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Тренеры команд огласили стартовые составы своих команд. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Эвертон» – «Питерборо Юнайтед»:

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Эвертон Питерборо Юнайтед Кубок Англии по футболу стартовые составы Виталий Миколенко
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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