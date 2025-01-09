Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута неожиданно покинул клуб
Филип Биллинг на правах аренды перейдет в «Наполи»
Датский полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг на правах аренды перешел в «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 28-летний футболист будет арендован итальянской командой до кона сезона. Клуб из Неаполя будет иметь право выкупить Филипа за сумму от 9 до 10 миллионов евро. Выкуп не является обязательным.
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.
В текущем сезоне Филип Биллинг провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, насколько выбыл из игры нападающий «Борнмута».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 9 января состоялась жеребьевка основной сетки австралийского мейджора
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании начался в 21:00