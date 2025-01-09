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Англия
09 января 2025, 21:09 |
122
0

Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута неожиданно покинул клуб

Филип Биллинг на правах аренды перейдет в «Наполи»

09 января 2025, 21:09 |
122
0
Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута неожиданно покинул клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Биллинг

Датский полузащитник «Борнмута» Филип Биллинг на правах аренды перешел в «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист будет арендован итальянской командой до кона сезона. Клуб из Неаполя будет иметь право выкупить Филипа за сумму от 9 до 10 миллионов евро. Выкуп не является обязательным.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

В текущем сезоне Филип Биллинг провел 10 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, насколько выбыл из игры нападающий «Борнмута».

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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