Когда-то играл за Ливерпуль. Шальке ведет переговоры с антигероем финала ЛЧ

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус заинтересовал представителя второй Бундеслиги «Шальке». На сегодняшний день вратарь находится без команды.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, горняки активно ведут переговоры с Кариусом по трансферу. Хотя футболист мечтал продолжить карьеру в Серии А, однако Лорис не получил ни одного предложения от итальянских клубов.

Последним клубом немецкого вратаря стал "Ньюкасл". Находясь в команде два года, голкипер провел всего два поединка.

В турнирной таблице второй по силе лиги Германии гельзенкирхенцы занимают 13-ю позицию. В активе клуба всего 20 набранных очков.