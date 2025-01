Когда-то играл за Ливерпуль. Шальке ведет переговоры с антигероем финала ЛЧ

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус заинтересовал представителя второй Бундеслиги «Шальке». На сегодняшний день вратарь находится без команды.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, горняки активно ведут переговоры с Кариусом по трансферу. Хотя футболист мечтал продолжить карьеру в Серии А, однако Лорис не получил ни одного предложения от итальянских клубов.

Последним клубом немецкого вратаря стал "Ньюкасл". Находясь в команде два года, голкипер провел всего два поединка.

В турнирной таблице второй по силе лиги Германии гельзенкирхенцы занимают 13-ю позицию. В активе клуба всего 20 набранных очков.

🚨🔵 EXCL | Schalke 04 seriously considering to sign Loris Karius as a free agent! Via @Sky_Dirk 🤝



Advanced talks are underway. The 31-year-old former Liverpool goalkeeper is set to become Schalke’s new number 2 should Ron-Thorben Hoffmann move to Braunschweig on loan.… pic.twitter.com/LE7lKujAQQ