Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда-то играл за Ливерпуль. Шальке ведет переговоры с антигероем финала ЛЧ
Германия
09 января 2025, 09:51 |
344
0

Когда-то играл за Ливерпуль. Шальке ведет переговоры с антигероем финала ЛЧ

Лорис Кариус может вернуться в большой футбол

09 января 2025, 09:51 |
344
0
Когда-то играл за Ливерпуль. Шальке ведет переговоры с антигероем финала ЛЧ
IMAGO. Лорис Кариус

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус заинтересовал представителя второй Бундеслиги «Шальке». На сегодняшний день вратарь находится без команды.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, горняки активно ведут переговоры с Кариусом по трансферу. Хотя футболист мечтал продолжить карьеру в Серии А, однако Лорис не получил ни одного предложения от итальянских клубов.

Последним клубом немецкого вратаря стал "Ньюкасл". Находясь в команде два года, голкипер провел всего два поединка.

В турнирной таблице второй по силе лиги Германии гельзенкирхенцы занимают 13-ю позицию. В активе клуба всего 20 набранных очков.

По теме:
ФОТО. Бентанкур сделал откровенное заявление после страшной травмы в Кубке
Один из лучших бомбардиров Бундеслиги присоединится к Манчестер Сити
Бразильский легионер Динамо не собирается возвращаться в Украину
Лорис Кариус Шальке Ливерпуль чемпионат Германии по футболу трансферы Ньюкасл
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
Футбол | 08 января 2025, 13:44 1
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика

Фабио Петруцци похвалил Артема

«Так надо отвечать на поражения». Реакция Трубина на победу Бенфики
Футбол | 09 января 2025, 09:15 0
«Так надо отвечать на поражения». Реакция Трубина на победу Бенфики
«Так надо отвечать на поражения». Реакция Трубина на победу Бенфики

Орлы вышли в финал Кубка португальской лиги

Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Бокс | 09.01.2025, 09:16
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
Футбол | 08.01.2025, 11:40
«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
Теннис | 09.01.2025, 06:00
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
07.01.2025, 22:20 10
Футбол
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
Есть покупатели. Барселона предложила трем игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила трем игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 17
Бокс
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
07.01.2025, 23:48 4
Футбол
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
07.01.2025, 20:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем