Мог перейти в АПЛ. Венгерский клуб прекратил сотрудничество с украинцем

Венгерский «Фехервар» и украинский нападающий Даниэль Кивинда прекратили сотрудничество по общему согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба:

«Мы разорвали контракт с Кивиндой по согласию сторон. Желаем Даниэлю успехов в дальнейшей карьере», – сообщили в команде.

Футболист перебрался в чемпионат Венгрии осенью прошлого года, однако не смог провести хотя бы один матч за новую команду из-за постоянных травм. Кивинда переходил в «Фехервар» из «Днепра-1» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Кивинда привлек внимание клуба Английской Премьер-лиги – «Брентфорд» был заинтересован в услугах украинского футболиста.