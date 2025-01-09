Мог перейти в АПЛ. Венгерский клуб прекратил сотрудничество с украинцем
Даниэль Кивинда не сыграл ни одного матча за «Фехервар» из-за травм
Венгерский «Фехервар» и украинский нападающий Даниэль Кивинда прекратили сотрудничество по общему согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба:
«Мы разорвали контракт с Кивиндой по согласию сторон. Желаем Даниэлю успехов в дальнейшей карьере», – сообщили в команде.
Футболист перебрался в чемпионат Венгрии осенью прошлого года, однако не смог провести хотя бы один матч за новую команду из-за постоянных травм. Кивинда переходил в «Фехервар» из «Днепра-1» на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Кивинда привлек внимание клуба Английской Премьер-лиги – «Брентфорд» был заинтересован в услугах украинского футболиста.
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