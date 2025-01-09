Испания09 января 2025, 22:26 | Обновлено 09 января 2025, 22:39
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ВИДЕО. С третьей попытки. Беллингем открыл счет в полуфинале Суперкубка
Джуд Беллингем забил в ворота «Мальорки» после серии ударов по воротам гостей
09 января 2025, 22:26 | Обновлено 09 января 2025, 22:39
223
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В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».
Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 63-й минуте матча Беллингем после серии опаснейших ударов у ворот «Мальорки» смог отличиться голом.
❗️ ВИДЕО. С третьей попытки. Беллингем открыл счет в финале Суперкубка
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