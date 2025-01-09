ВИДЕО. С третьей попытки. Беллингем открыл счет в полуфинале Суперкубка

В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

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На 63-й минуте матча Беллингем после серии опаснейших ударов у ворот «Мальорки» смог отличиться голом.

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