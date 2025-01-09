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Испания
09 января 2025, 22:26 | Обновлено 09 января 2025, 22:39
223
0

ВИДЕО. С третьей попытки. Беллингем открыл счет в полуфинале Суперкубка

Джуд Беллингем забил в ворота «Мальорки» после серии ударов по воротам гостей

09 января 2025, 22:26 | Обновлено 09 января 2025, 22:39
223
0
ВИДЕО. С третьей попытки. Беллингем открыл счет в полуфинале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте матча Беллингем после серии опаснейших ударов у ворот «Мальорки» смог отличиться голом.

❗️ ВИДЕО. С третьей попытки. Беллингем открыл счет в финале Суперкубка

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Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка Суперкубок Испании по футболу видео голов и обзор Джуд Беллингем
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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