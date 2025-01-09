Донецкий «Шахтер» 9 января в Турции провел контрольный матч с чемпионом Хорватии – «Динамо» Загреб.

Игру посетили тренеры киевского «Динамо» Александр Шовковский и Олег Гусев. Столичная команда также проводит сборы на юге Турции.

Интересно, что рядом с балконом, на котором сидели тренеры киевской команды, висел баннер «Кроты на выезде».

Игра закончилась вничью (2:2). У горняков голами отличились Кевин и Тарас Степаненко.

ФОТО. «Кроты на выезде». Шовковский и Гусев посетили матч Шахтера в Турции