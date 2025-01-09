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  4. ФОТО. «Кроты на выезде». Шовковский и Гусев посетили матч Шахтера в Турции
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 21:37 | Обновлено 09 января 2025, 21:58
656
1

ФОТО. «Кроты на выезде». Шовковский и Гусев посетили матч Шахтера в Турции

Игра закончилась вничью, у горняков голами отличились Кевин и Степаненко

09 января 2025, 21:37 | Обновлено 09 января 2025, 21:58
656
1
ФОТО. «Кроты на выезде». Шовковский и Гусев посетили матч Шахтера в Турции
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» 9 января в Турции провел контрольный матч с чемпионом Хорватии – «Динамо» Загреб.

Игру посетили тренеры киевского «Динамо» Александр Шовковский и Олег Гусев. Столичная команда также проводит сборы на юге Турции.

Интересно, что рядом с балконом, на котором сидели тренеры киевской команды, висел баннер «Кроты на выезде».

Игра закончилась вничью (2:2). У горняков голами отличились Кевин и Тарас Степаненко.

ФОТО. «Кроты на выезде». Шовковский и Гусев посетили матч Шахтера в Турции

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Saar
"Кроти на виїзді"🤣🤣🤣 тактовні журналісти🤣🤣🤣
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