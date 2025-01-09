Украина. Премьер лига09 января 2025, 21:37 | Обновлено 09 января 2025, 21:58
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ФОТО. «Кроты на выезде». Шовковский и Гусев посетили матч Шахтера в Турции
Игра закончилась вничью, у горняков голами отличились Кевин и Степаненко
09 января 2025, 21:37 | Обновлено 09 января 2025, 21:58
656
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Донецкий «Шахтер» 9 января в Турции провел контрольный матч с чемпионом Хорватии – «Динамо» Загреб.
Игру посетили тренеры киевского «Динамо» Александр Шовковский и Олег Гусев. Столичная команда также проводит сборы на юге Турции.
Интересно, что рядом с балконом, на котором сидели тренеры киевской команды, висел баннер «Кроты на выезде».
Игра закончилась вничью (2:2). У горняков голами отличились Кевин и Тарас Степаненко.
ФОТО. «Кроты на выезде». Шовковский и Гусев посетили матч Шахтера в Турции
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