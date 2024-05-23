Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: клуб АПЛ интересуется украинцем из Днепра-1
Англия
23 мая 2024, 10:25 |
377
0

Источник: клуб АПЛ интересуется украинцем из Днепра-1

Даниэль Кивинда привлек внимание не только «Брентфорда», но и американский «Шарлотт»

23 мая 2024, 10:25 |
377
0
Источник: клуб АПЛ интересуется украинцем из Днепра-1
СК Днепр-1. Даниэль Кивинда

Украинский нападающий «Днепра-1» Даниэль Кивинда заинтересовал английский «Брентфорд» и американский «Шарлотт», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, «пчелам» понравилось сотрудничать с днепрянами во время трансфера полузащитника Егора Ярмолюка.

Сейчас рассматривается вариант, при котором Кивинда поедет на просмотр в «Брентфорд» и, если клубу понравится его игра, затем будет выступать за команду В.

Отмечается, что «Шарлотт» уже предпринимал попытку подписать 19-летнего футболиста зимой, но тогда спортклубовцы отклонили трансферное предложение.

В этом сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за «Днепр-1», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

По теме:
Наполи готов сделать серьезное предложение по Судакову, но только одно
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Львовский Рух вошел в топ-10 самых стабильных команд Европы
Даниэль Кивинда Днепр-1 Брентфорд Шарлотт (MLS) Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Бокс | 23 мая 2024, 07:03 20
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться

Андре Розье высказался об украинском чемпионе

ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
Бокс | 22 мая 2024, 12:45 4
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик

Украинский боксер победил британца и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Украина U-17 – Чехия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17
Футбол | 23.05.2024, 06:01
Украина U-17 – Чехия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17
Украина U-17 – Чехия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Бокс | 22.05.2024, 13:36
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс | 22.05.2024, 13:56
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
21.05.2024, 23:21 3
Футбол
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
21.05.2024, 21:29 5
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2024, 08:00 2
Хоккей
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
21.05.2024, 23:17 9
Футбол
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
21.05.2024, 16:28 227
Футбол
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
21.05.2024, 09:37 1
Бокс
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
21.05.2024, 11:53 3
Бокс
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
22.05.2024, 10:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем