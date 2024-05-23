Источник: клуб АПЛ интересуется украинцем из Днепра-1

Украинский нападающий «Днепра-1» Даниэль Кивинда заинтересовал английский «Брентфорд» и американский «Шарлотт», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, «пчелам» понравилось сотрудничать с днепрянами во время трансфера полузащитника Егора Ярмолюка.

Сейчас рассматривается вариант, при котором Кивинда поедет на просмотр в «Брентфорд» и, если клубу понравится его игра, затем будет выступать за команду В.

Отмечается, что «Шарлотт» уже предпринимал попытку подписать 19-летнего футболиста зимой, но тогда спортклубовцы отклонили трансферное предложение.

В этом сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за «Днепр-1», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.