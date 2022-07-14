ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ

«Брентфорд» официально сообщил о подписании трудового соглашения с украинским полузащитником Егором Ярмолюком.

Бывший игрок «Днепра-1» подписал с английским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на год. Сумма трансфера не названа.

В прошлом сезоне АПЛ «Брентфорд» занял 13-е место.

Отметим, что 18-летнего Ярмолюка признали «исключительным талантом», что позволило получить рабочую визу без выполнения общих условий.

Сообщалось, что за трансфер Ярмолюка «Брентфорд» согласился заплатить «Днепру-1» 1,5 миллиона евро.