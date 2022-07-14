ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
Бывший игрок «Днепра-1» теперь будет защищать цвета «Брентфорда»
«Брентфорд» официально сообщил о подписании трудового соглашения с украинским полузащитником Егором Ярмолюком.
Бывший игрок «Днепра-1» подписал с английским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на год. Сумма трансфера не названа.
В прошлом сезоне АПЛ «Брентфорд» занял 13-е место.
Отметим, что 18-летнего Ярмолюка признали «исключительным талантом», что позволило получить рабочую визу без выполнения общих условий.
Сообщалось, что за трансфер Ярмолюка «Брентфорд» согласился заплатить «Днепру-1» 1,5 миллиона евро.
✍️ Yehor Yarmoliuk is a Bee! #BrentfordFC pic.twitter.com/uc6ZMre2Kw— Brentford FC (@BrentfordFC) July 14, 2022
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