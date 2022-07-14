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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
Англия
14 июля 2022, 19:07 | Обновлено 14 июля 2022, 19:23
1343
2

ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ

Бывший игрок «Днепра-1» теперь будет защищать цвета «Брентфорда»

14 июля 2022, 19:07 | Обновлено 14 июля 2022, 19:23
1343
2
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

«Брентфорд» официально сообщил о подписании трудового соглашения с украинским полузащитником Егором Ярмолюком.

Бывший игрок «Днепра-1» подписал с английским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на год. Сумма трансфера не названа.

В прошлом сезоне АПЛ «Брентфорд» занял 13-е место.

Отметим, что 18-летнего Ярмолюка признали «исключительным талантом», что позволило получить рабочую визу без выполнения общих условий.

Сообщалось, что за трансфер Ярмолюка «Брентфорд» согласился заплатить «Днепру-1» 1,5 миллиона евро.

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Источник ФК Брентфорд
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Комментарии 2
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Nordenus
Огонь!!! Удачки!!!
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+3
umnuy2
красава...а других до 30 лет языком журналисты продают.
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+2
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