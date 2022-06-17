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  4. Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Украина. Премьер лига
17 июня 2022, 19:12 | Обновлено 17 июня 2022, 20:40
2539
3

Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка

В настоящий момент 18-летний хавбек является одним из главных талантов «Днепра-1»

17 июня 2022, 19:12 | Обновлено 17 июня 2022, 20:40
2539
3
Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк (справа)

Клуб английской Премьер-лиги «Брентфорд» очень близок к тому, чтобы объявить о подписании полузащитника «Днепра-1» Егора Ярмолюка.

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По данным журналиста Игоря Цыганыка, сделка обойдется английскому клубу в 1,5 миллиона евро.

«Уже стороны пришли к согласию. Осталось официально оформить этот документ. Остается минимальный процент того, что может произойти что-нибудь форс-мажорное и экстраординарное, но еще один украинский футболист будет выступать в составе клуба английской Премьер-лиги. Цена за этого футболиста – примерно 1,5 миллиона евро, ее согласовали между собой клубы. Хотя вначале «Брентфорд» предлагал втрое меньше, но во время переговоров удалось прийти к такому соглашению», – сказал Цыганык.

Егор Ярмолюк провел 7 матчей за «Днепр-1» в УПЛ-2021/22.

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Егор Ярмолюк Днепр-1 Брентфорд трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 3
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NachoBarbero
Для клубу АПЛ це смішна сума, віддадуть в оренду, але незважаючи на це - вимальовується дуже гарна перспектива розвитку для молодого футболіста! 
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+4
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OKs100
Трансфер напоминает те, которые ты совершаешь в каком-нибудь Football Manager - покупаешь молодого игрока из ноунейм иностранного клуба и через несколько сезонов за ним охотятся все мировые гранды, либо если он не раскрывается сплавляешь забесплатно куда-нибудь, даже доплатить за него готов, чтобы избавиться.
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+1
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