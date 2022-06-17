Цыганык назвал сумму, в которую Брентфорду обойдется покупка Ярмолюка

Клуб английской Премьер-лиги «Брентфорд» очень близок к тому, чтобы объявить о подписании полузащитника «Днепра-1» Егора Ярмолюка.

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По данным журналиста Игоря Цыганыка, сделка обойдется английскому клубу в 1,5 миллиона евро.

«Уже стороны пришли к согласию. Осталось официально оформить этот документ. Остается минимальный процент того, что может произойти что-нибудь форс-мажорное и экстраординарное, но еще один украинский футболист будет выступать в составе клуба английской Премьер-лиги. Цена за этого футболиста – примерно 1,5 миллиона евро, ее согласовали между собой клубы. Хотя вначале «Брентфорд» предлагал втрое меньше, но во время переговоров удалось прийти к такому соглашению», – сказал Цыганык.

Егор Ярмолюк провел 7 матчей за «Днепр-1» в УПЛ-2021/22.