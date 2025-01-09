Клуб Первой лиги попрощался с двумя игроками команды
Валерий Курелех и Сергей Машталир покинули «Викторию»
Участник Первой лиги Украины «Виктория» официально объявила о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Расположение команды покинули центральный защитник Валерий Курелех и полузащитник Сергей Машталир.
В социальных сетях указано, что клуб решил не продлевать контракт с Валерием, а вот Сергей остался без команды из-за решения руководства «Виктории».
В течение сезона Курелех принял участие в девяти матчах, в то время как Машталир отбегал 16 поединков.
Напомним, что «Виктория» заняла пятое место в группе В, поэтому весной клуб будет играть в группе «Выбывание».
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