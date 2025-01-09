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Украина. Первая лига
09 января 2025, 08:52 |
370
0

Клуб Первой лиги попрощался с двумя игроками команды

Валерий Курелех и Сергей Машталир покинули «Викторию»

09 января 2025, 08:52 |
370
0
Клуб Первой лиги попрощался с двумя игроками команды
ФК Виктория

Участник Первой лиги Украины «Виктория» официально объявила о прекращении сотрудничества с двумя футболистами. Расположение команды покинули центральный защитник Валерий Курелех и полузащитник Сергей Машталир.

В социальных сетях указано, что клуб решил не продлевать контракт с Валерием, а вот Сергей остался без команды из-за решения руководства «Виктории».

В течение сезона Курелех принял участие в девяти матчах, в то время как Машталир отбегал 16 поединков.

Напомним, что «Виктория» заняла пятое место в группе В, поэтому весной клуб будет играть в группе «Выбывание».

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Виктория Сумы Первая лига Украины Сергей Машталир расторжение контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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