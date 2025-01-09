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09 января 2025, 22:11 | Обновлено 09 января 2025, 22:24
161
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Марлон ГОМЕС: «Играть за Шахтер в Лиге чемпионов – мечта с детства»

Полузащитник «горняков» очень рад, что вернулся на поле

09 января 2025, 22:11 | Обновлено 09 января 2025, 22:24
161
1
Марлон ГОМЕС: «Играть за Шахтер в Лиге чемпионов – мечта с детства»
ФК Шахтер Донецк. Марлон Гомес

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес поделился впечатлениями от первого спарринга зимнего межсезонья – против «Динамо» Загреб (2:2).

– Марлоне, «Шахтер» провел первый товарищеский матч на сборах. Как ты оцениваешь свои действия на поле и что можешь сказать об этой игре в целом?

– Я очень рад вернуться на поле, счастлив, что мы снова собрались все вместе – играть в футбол и демонстрировать наш уровень. Мы действительно тщательно готовились к этому поединку. И я считаю, что это хорошая подготовка для нас, чтобы вернуться в ритм Лиги чемпионов и УПЛ.

– Над чем вы сейчас активно работаете во время тренировок на сборах?

– В первую очередь, мы очень много акцентируем внимание на наших физических кондициях, поскольку вернулись после двухнедельного отпуска, поэтому должны набрать лучшую форму. И также отрабатываем выход из обороны, игру в короткий пас, переходы из защитной фазы в атакующую.

– Ты упомянул о физических кондициях, потому как оцениваешь собственную форму сейчас?

– Как я уже отметил, мы все понемногу возвращаемся в свою лучшую форму, и я считаю, что «Шахтер» – как на тренерском уровне, так и в целом клуб – выполняет отличную работу с точки зрения возвращения игроков в их лучшие физические кондиции. Конечно, мне, наверное, еще немного не хватает, поскольку отпуск был довольно продолжительным, но думаю, что я уже близок к возвращению своих лучших физических кондиций.

– Через новый формат Лиги чемпионов вы собрались раньше, соответственно гораздо раньше начнется вторая часть сезона. Как новшества влияют на вас?

– Футбол – постоянно меняющаяся игра, которая никогда не стоит на месте, и новый формат Лиги чемпионов – не исключение, а лишь подтверждение этого правила. Я считаю, что новый формат достаточно интересен. Да, конечно, он влияет на наш привычный график, но это никак не влияет на мой уровень самоотдачи, на мое желание играть за «Шахтер», играть на самом высоком уровне. Это то, о чем я мечтал с детства. Лига чемпионов – моя мечта еще с детства. Поэтому, думаю, все, что мы можем делать – это быть профессионалами и продолжать выкладываться на все сто процентов.

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Динамо Загреб товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Шахтер - Динамо Загреб Марлон Гомес
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Saar
"Мрія з дитинства".... та ти й не знав такої команди в дитинстві. Мрія в нього....
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