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Испания
10 января 2025, 05:47 | Обновлено 10 января 2025, 06:07
58
0

Барселона достигла цели. Ла Лига провела регистрацию Ольмо и Пау Виктора

Решение о временной регистрации игроков принял Высший спортивный совет

10 января 2025, 05:47 | Обновлено 10 января 2025, 06:07
58
0
Барселона достигла цели. Ла Лига провела регистрацию Ольмо и Пау Виктора
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Игроки «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктор зарегистрированы на официальном сайте Ла Лиги.

Решение о временной регистрации футболистов принял Высший спортивный совет (CSD) в качестве обеспечительной меры на период рассмотрения дела

однако этот шаг вызвал возмущение со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который раскритиковал решение о регистрации Ольмо.

Однако Ла Лига была вынуждена выполнить решение CSD, и теперь оба футболиста снова включены в список игроков, зарегистрированных в чемпионате Испании.

Это позволяет «Барселоне» рассчитывать на Ольмо и Пау Виктора уже в финале Суперкубка Испании против «Реала», который состоится в воскресенье, 12 января.

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Дани Ольмо Барселона чемпионат Испании по футболу Королевская федерация футбола Испании (RFEF) Суперкубок Испании по футболу Ла Лига Пау Виктор Хавьер Тебас
Николай Степанов Источник: El Chiringuito TV
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