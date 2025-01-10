Барселона достигла цели. Ла Лига провела регистрацию Ольмо и Пау Виктора

Игроки «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктор зарегистрированы на официальном сайте Ла Лиги.

Решение о временной регистрации футболистов принял Высший спортивный совет (CSD) в качестве обеспечительной меры на период рассмотрения дела

однако этот шаг вызвал возмущение со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который раскритиковал решение о регистрации Ольмо.

Однако Ла Лига была вынуждена выполнить решение CSD, и теперь оба футболиста снова включены в список игроков, зарегистрированных в чемпионате Испании.

Это позволяет «Барселоне» рассчитывать на Ольмо и Пау Виктора уже в финале Суперкубка Испании против «Реала», который состоится в воскресенье, 12 января.

Читайте также: Высший спортивный совет вынес вердикт по Ольмо и Пау Виктору