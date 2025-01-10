Барселона достигла цели. Ла Лига провела регистрацию Ольмо и Пау Виктора
Решение о временной регистрации игроков принял Высший спортивный совет
Игроки «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктор зарегистрированы на официальном сайте Ла Лиги.
Решение о временной регистрации футболистов принял Высший спортивный совет (CSD) в качестве обеспечительной меры на период рассмотрения дела
однако этот шаг вызвал возмущение со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который раскритиковал решение о регистрации Ольмо.
Однако Ла Лига была вынуждена выполнить решение CSD, и теперь оба футболиста снова включены в список игроков, зарегистрированных в чемпионате Испании.
Это позволяет «Барселоне» рассчитывать на Ольмо и Пау Виктора уже в финале Суперкубка Испании против «Реала», который состоится в воскресенье, 12 января.
✅ DANI OLMO y PAU VÍCTOR vuelven a estar INSCRITOS en LALIGA. pic.twitter.com/dGaSwtIUU6— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2025
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