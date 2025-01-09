Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А
Маркус Рэшфорд не собирается в «Комо»
Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не собирается переходить в состав аутсайдера итальянской Серии А – «Комо», заинтересованных в переходе англичанина.
По данным источника, 27-летний англичанин и его окружение не рассматривают вариант с итальянским клубом. Представители футболиста не проводили никаких переговоров с руководством итальянского клуба.
В нынешнем сезоне у Рэшфорда в текущем сезоне 7 голов и 3 ассиста в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед». Форвард не попадает в заявку «красных дьяволов»
Ранее сообщалось, что в услугах Маркуса заинтересован итальянский «Милан».
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