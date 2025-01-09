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Англия
09 января 2025, 13:28 | Обновлено 09 января 2025, 13:29
109
0

Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А

Маркус Рэшфорд не собирается в «Комо»

09 января 2025, 13:28 | Обновлено 09 января 2025, 13:29
109
0
Изгнанник Аморима принял решение по переходу к аутсайдеру Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не собирается переходить в состав аутсайдера итальянской Серии А – «Комо», заинтересованных в переходе англичанина.

По данным источника, 27-летний англичанин и его окружение не рассматривают вариант с итальянским клубом. Представители футболиста не проводили никаких переговоров с руководством итальянского клуба.

В нынешнем сезоне у Рэшфорда в текущем сезоне 7 голов и 3 ассиста в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед». Форвард не попадает в заявку «красных дьяволов»

Ранее сообщалось, что в услугах Маркуса заинтересован итальянский «Милан».

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Комо трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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