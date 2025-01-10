Разгром от Реала, первый матч Шахтера, Миколенко остался без тренера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 января.

1A. Будет Эль Классико в финале Суперкубка. Реал спокойно разгромил Мальорку

Преимущество мадридской команды было огромным

1B. Защита на ириску. Эвертон с Миколенко вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Ириски обыграли команду Питерборо со счетом 2:0

1C. На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб

Скоро эти две команды заочно будут спорить за место в плей-офф Лиги чемпионов

2. Марино ПУШИЧ: «Во второй части матча Шахтер доминировал, но не забил»

Главный тренер «Шахтера» дал оценку контрольной игре с «Динамо» Загреб

3A. Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу

Илья, скорее всего, окажется в Металлисте 1925

3B. Бразильский легионер Динамо не собирается возвращаться в Украину

Витиньо нашел новый клуб, где будет выступать на правах аренды

3C. У Полесья возникли сложности с трансфером Факундо Батисты

25-летний уругваец должен стать новой надеждой в атаке для житомирских «волков»

3D. Вместо объединения Рух и Карпаты могут подписать договор о сотрудничестве

«Рух» никому не собирается отдавать свое место в УПЛ

4. Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет

Роман Яремчук покинет «Олимпиакос»

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм возглавил тренер, работавший с Мудриком в Челси

Грэм Поттер подписал контракт на два с половиной года

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко без тренера. Дайч уволен с поста коуча Эвертона

Шон Дайч больше не является тренером «ирисок»

6A. С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025

В ночь на 9 января состоялась жеребьевка основной сетки австралийского мейджора

6B. Жеребьевка Aus Open 2025: соперники Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса

Уже 12 января в Мельбурне стартует первый турнир Grand Slam в 2025 году

6C. Стали известны соперницы Костюк и Снигур в 1-м раунде Australian Open 2025

Марта встретится с Нао Хибино, Дарья сыграет против Даниэль Коллинс

6D. Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте

Даяна проиграла Маккартни Кесслер, за финал также поборются Аванесян, Джойнт и Мертенс

7A. Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше

Украинец победил британца единогласным решением судей

7B. «Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории

Известный экс-боксер высоко оценил Мухаммеда Али

7C. Турки Аль-Шейх создаст новую лигу в боксе. Ему поможет Дэйна Уайт

Перспективные боксеры получат шанс проявить себя в профессиональном спорте

8A. Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20

Пробились в персьют также Кристина Дмитренко и Дарина Чалык

8B. Львовские Кажаны проиграли главному аутсайдеру Плюс-Лиги

Львовяне снова усложнили положение в борьбе за выживание

8C. Артем ПУСТОВОЙ: «Степановскому нужно было дать доработать эти два матча»

Артем Пустовой доволен возвращению Айнарса Багатскиса

8D. ФХУ обнародовала календарь до конца регулярного ЧУ

Кажущиеся элементарными вещи в украинском хоккее являются чем-то чрезвычайным

9A. От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо

Вспоминаем бразильца, который не оправдал всех ожиданий ни в «Шахтере», ни в Австрии…

9B. От Пиолы до Иммобиле: символическая сборная Лацио всех времен

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о творцах истории римского клуба

9C. Тренд на Трента: где продолжит карьеру звездный воспитанник Ливерпуля?

Оцениваем карьерные перспективы защитника «красных»