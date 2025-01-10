Разгром от Реала, первый матч Шахтера, Миколенко остался без тренера
Главные новости за 9 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 9 января.
1A. Будет Эль Классико в финале Суперкубка. Реал спокойно разгромил Мальорку
Преимущество мадридской команды было огромным
1B. Защита на ириску. Эвертон с Миколенко вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Ириски обыграли команду Питерборо со счетом 2:0
1C. На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
Скоро эти две команды заочно будут спорить за место в плей-офф Лиги чемпионов
2. Марино ПУШИЧ: «Во второй части матча Шахтер доминировал, но не забил»
Главный тренер «Шахтера» дал оценку контрольной игре с «Динамо» Загреб
3A. Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу
Илья, скорее всего, окажется в Металлисте 1925
3B. Бразильский легионер Динамо не собирается возвращаться в Украину
Витиньо нашел новый клуб, где будет выступать на правах аренды
3C. У Полесья возникли сложности с трансфером Факундо Батисты
25-летний уругваец должен стать новой надеждой в атаке для житомирских «волков»
3D. Вместо объединения Рух и Карпаты могут подписать договор о сотрудничестве
«Рух» никому не собирается отдавать свое место в УПЛ
4. Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Роман Яремчук покинет «Олимпиакос»
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм возглавил тренер, работавший с Мудриком в Челси
Грэм Поттер подписал контракт на два с половиной года
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко без тренера. Дайч уволен с поста коуча Эвертона
Шон Дайч больше не является тренером «ирисок»
6A. С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
В ночь на 9 января состоялась жеребьевка основной сетки австралийского мейджора
6B. Жеребьевка Aus Open 2025: соперники Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса
Уже 12 января в Мельбурне стартует первый турнир Grand Slam в 2025 году
6C. Стали известны соперницы Костюк и Снигур в 1-м раунде Australian Open 2025
Марта встретится с Нао Хибино, Дарья сыграет против Даниэль Коллинс
6D. Минус Ястремская. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Хобарте
Даяна проиграла Маккартни Кесслер, за финал также поборются Аванесян, Джойнт и Мертенс
7A. Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Украинец победил британца единогласным решением судей
7B. «Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
Известный экс-боксер высоко оценил Мухаммеда Али
7C. Турки Аль-Шейх создаст новую лигу в боксе. Ему поможет Дэйна Уайт
Перспективные боксеры получат шанс проявить себя в профессиональном спорте
8A. Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Пробились в персьют также Кристина Дмитренко и Дарина Чалык
8B. Львовские Кажаны проиграли главному аутсайдеру Плюс-Лиги
Львовяне снова усложнили положение в борьбе за выживание
8C. Артем ПУСТОВОЙ: «Степановскому нужно было дать доработать эти два матча»
Артем Пустовой доволен возвращению Айнарса Багатскиса
8D. ФХУ обнародовала календарь до конца регулярного ЧУ
Кажущиеся элементарными вещи в украинском хоккее являются чем-то чрезвычайным
9A. От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
Вспоминаем бразильца, который не оправдал всех ожиданий ни в «Шахтере», ни в Австрии…
9B. От Пиолы до Иммобиле: символическая сборная Лацио всех времен
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