Стали известны соперницы Костюк и Снигур в 1-м раунде Australian Open 2025

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 18) и Дарья Снигур (WTA 169) получили первых соперниц на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Костюк в 1-м раунде Australian Open сыграет против Нао Хибино (Япония, WTA 143). 30-летняя японка прошла сито квалификации, на своем пути переиграв Марину Стакушич (Канада, WTA 122), Екатерину Макарову (WTA 245) и Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 113).

Если Марта одолеет Хибино, то в 1/32 финала може встретиться с победительницей противостояния Юле Нимайер (Германия, WTA 92) – Майя Хвалинская (Польша, WTA 126).

Костюк и Хибино трижды играли между собой. Счет 2:1 в пользу украинки.

Снигур на старте австралийского мейджора выйдет на корт против 10-й сеяной Даниэль Коллинс (США, WTA 11). В случае победы, Дарья во 2-м круге сыграет или с Грет Миннен (Бельгия, WTA 94), или с Дестани Айявой (Австралия, WTA 195).

Снигур и Коллинс ранее не играли между собой. Даниэль в 2025 году провела всего один матч – в 1/16 финала пятисотника в Аделаиде американка уступила Онс Жабер (Тунис, WTA 40).

Australian Open 2025 пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Уже в воскресенье стартует основная сетка турнира. Помимо Костюк и Снигур, Украину в основе мейджора будут представлять еще 4 теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.