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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 05:59 | Обновлено 10 января 2025, 06:20
30
0

Источник: футболист, выигравший суд у Руха, продлил контракт в Чехии

Иван Варфоломеев заключил новый контракт со Слованом Либерец

10 января 2025, 05:59 | Обновлено 10 января 2025, 06:20
30
0
Источник: футболист, выигравший суд у Руха, продлил контракт в Чехии
ФК Слован Либерец. Теодор Гебре Селассие и Иван Варфоломеев

Хавбек молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев подписал новое соглашение с чешским клубом «Слованом» Либерец.

Обновленный контракт рассчитан до лета 2028 года, сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.

В 2022 году Иван оставил львовский «Рух» как свободный агент и выиграл у львовского клуба судебное дело.

20-летний опорный полузащитник ранее находился в интересах нескольких украинских клубов. Киевское «Динамо» наблюдало за игроком, но наиболее серьезные шаги предпринимал харьковский «Металлист 1925».

В текущем сезоне хавбек провел за «Слован» 12 матчей чемпионата Чехии и забил 1 гол.

На фото: Иван Варфоломеев пожимает руку спортивному директору «Слована» Теодором Гебре Селассие, экс-игроку сборной Чехии.

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Иван Варфоломеев Слован Либерец продление контракта чемпионат Чехии по футболу Игорь Бурбас Рух Львов
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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