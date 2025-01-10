Источник: футболист, выигравший суд у Руха, продлил контракт в Чехии
Иван Варфоломеев заключил новый контракт со Слованом Либерец
Хавбек молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев подписал новое соглашение с чешским клубом «Слованом» Либерец.
Обновленный контракт рассчитан до лета 2028 года, сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.
В 2022 году Иван оставил львовский «Рух» как свободный агент и выиграл у львовского клуба судебное дело.
20-летний опорный полузащитник ранее находился в интересах нескольких украинских клубов. Киевское «Динамо» наблюдало за игроком, но наиболее серьезные шаги предпринимал харьковский «Металлист 1925».
В текущем сезоне хавбек провел за «Слован» 12 матчей чемпионата Чехии и забил 1 гол.
На фото: Иван Варфоломеев пожимает руку спортивному директору «Слована» Теодором Гебре Селассие, экс-игроку сборной Чехии.
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