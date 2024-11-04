Беглец Руха: «Охрана Козловского выставила мою маму за дверь»
Иван Варфоломеев рассказал резонансную историю о своем контракте с львовянами
Бывший игрок львовского «Руха» Иван Варфоломеев рассказал резонансную историю о своем контракте с «желто-черными»:
«Все знают, что когда ты подписываешь контракт, то экземпляр остается у футболиста. Мне не выдали мой экземпляр, документы были в клубе. Поскольку я не был совершеннолетним, то мама поехала сначала в Винники в академию, а затем в клубный офис во Львове. Там прождала 5 часов, пытаясь поговорить с руководством, однако охрана Козловского выставила ее за дверь. Я также обращался к Дедишину и Лапицкому отдать мой контракт, но меня не услышали».
Недавно Иван Варфоломеев выиграл у «Руха» суд на 40 тысяч гривен.
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