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  4. Беглец Руха: «Охрана Козловского выставила мою маму за дверь»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 16:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:22
1519
0

Беглец Руха: «Охрана Козловского выставила мою маму за дверь»

Иван Варфоломеев рассказал резонансную историю о своем контракте с львовянами

04 ноября 2024, 16:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:22
1519
0
Беглец Руха: «Охрана Козловского выставила мою маму за дверь»
ФК Слован. Иван Варфоломеев

Бывший игрок львовского «Руха» Иван Варфоломеев рассказал резонансную историю о своем контракте с «желто-черными»:

«Все знают, что когда ты подписываешь контракт, то экземпляр остается у футболиста. Мне не выдали мой экземпляр, документы были в клубе. Поскольку я не был совершеннолетним, то мама поехала сначала в Винники в академию, а затем в клубный офис во Львове. Там прождала 5 часов, пытаясь поговорить с руководством, однако охрана Козловского выставила ее за дверь. Я также обращался к Дедишину и Лапицкому отдать мой контракт, но меня не услышали».

Недавно Иван Варфоломеев выиграл у «Руха» суд на 40 тысяч гривен.

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Иван Варфоломеев Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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