Беглец Руха: «Охрана Козловского выставила мою маму за дверь»

Бывший игрок львовского «Руха» Иван Варфоломеев рассказал резонансную историю о своем контракте с «желто-черными»:

«Все знают, что когда ты подписываешь контракт, то экземпляр остается у футболиста. Мне не выдали мой экземпляр, документы были в клубе. Поскольку я не был совершеннолетним, то мама поехала сначала в Винники в академию, а затем в клубный офис во Львове. Там прождала 5 часов, пытаясь поговорить с руководством, однако охрана Козловского выставила ее за дверь. Я также обращался к Дедишину и Лапицкому отдать мой контракт, но меня не услышали».

Недавно Иван Варфоломеев выиграл у «Руха» суд на 40 тысяч гривен.