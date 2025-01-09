«Хороший тренер». Реакция фанов на нового главного тренера Вест Хэма
Грэм Поттер возглавил Вест Хэм после отставки Хулена Лопетеги из-за неудачных результатов в АПЛ
В четверг, 9 января, лондонский «Вест Хэм» официально объявил о назначении Грэма Поттера на должность главного тренера.
49-летний специалист подписал контракт с «Вест Хэмом» на 2,5 года. Поттер сменил Хулена Лопетеги на посту главного тренера «Вест Хэма», после того как того уволили из-за плохих результатов. Последним клубом Грэма был лондонский «Челси», который он покинул летом 2023 года. В этом сезоне «Вест Хэм» занимает 14-е место в АПЛ, имея 23 очка после 20 матчей.
Реакция фанатов была очень позитивной, так как слухи о его назначении ходили еще до увольнения Лопетеги.
JurrienAura: «Хороший тренер».
Saucy Sausage: «Было бы лучше с Гарри Поттером».
Whit21: «Добро пожаловать в клуб. Если ты отдашь все силы, покажешь борьбу и преданность, ты увидишь, какие замечательные у нас фанаты. Все, что мы ищем это вернуть эту страсть и с нетерпением ждать игр. Последние пару лет было очень трудно смотреть на команду».
Marktomsy Babuji: «Желаю ему удачи. Он отличный тренер. У команды есть все необходимые ресурсы, чтобы он добился успеха».
AKD: «Вот где Поттер подходит. Большие команды/клубы ему не по силам. Поверьте мне, молоты станут лучше и вернутся туда, где им и место».
Ajibola Akinx: «Надеюсь, руководство клуба предоставит ему достаточно времени, чтобы построить команду в соответствии с его собственной философией».
Gbemzy: «Почему вы уволили Хулена, и нет смысла назначать Поттера. Он провалится и его скоро уволят».
Neutral fan: «В следующем году «Вест Хэм» будет играть в Лиге Европы».
Napaul: «Посмотрим, что он сможет сделать с командой».
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