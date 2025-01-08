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08 января 2025, 23:33 |
673
0

ФОТО. Дочь легенды Челси соблазняет новыми кадрами. Очень горячо

Жад Лебеф привычно радует своей красотой

08 января 2025, 23:33 |
673
0
ФОТО. Дочь легенды Челси соблазняет новыми кадрами. Очень горячо
Instagram. Жад Лебеф

Дочь экс-футболиста «Челси» и сборной Франции Франка Лебефа, Жад Лебеф, опубликовала «жаркий» зимний фотосет.

Модель и инфлюенсер, за жизнью которой следит 271 тысяча подписчиков, поделилась кадрами с холодной Исландии.

Жад предстает перед своей аудиторией в одном нижнем белье, демонстрируя, что ей подвластен и холод.

«А потом удивляюсь, почему я болею», – пошутила Жад.

«Перестань позорить своего папу», – некоторые фолловеры не приветствуют такое творчество на странице красавицы.

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фото lifestyle Франк Лебеф Челси девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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