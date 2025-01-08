ФОТО. Дочь легенды Челси соблазняет новыми кадрами. Очень горячо

Дочь экс-футболиста «Челси» и сборной Франции Франка Лебефа, Жад Лебеф, опубликовала «жаркий» зимний фотосет.

Модель и инфлюенсер, за жизнью которой следит 271 тысяча подписчиков, поделилась кадрами с холодной Исландии.

Жад предстает перед своей аудиторией в одном нижнем белье, демонстрируя, что ей подвластен и холод.

«А потом удивляюсь, почему я болею», – пошутила Жад.

«Перестань позорить своего папу», – некоторые фолловеры не приветствуют такое творчество на странице красавицы.