Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского
Илье Крупскому предстоит выбрать между «Шахтером» и «Металлистом 1925»
Донецкий «Шахтер», как и «Металлист 1925», активировал клаусулу, прописанную в контракте украинского защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского, сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, оба клуба готовы отдать 3 миллиона евро отступных за 20-летнего футболиста. Полтавский клуб принял оба предложения и теперь Илье предстоит выбрать команду, в которой он продолжит карьеру.
Стоит отметить, что харьковский клуб предлагает лучшие условия контракта, чем донецкий.
Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» может подписать топового украинского таланта.
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