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  4. Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 23:28 | Обновлено 08 января 2025, 23:49
1122
5

Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского

Илье Крупскому предстоит выбрать между «Шахтером» и «Металлистом 1925»

08 января 2025, 23:28 | Обновлено 08 января 2025, 23:49
1122
5
Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского
ФК Ворскла. Илья Крупский

Донецкий «Шахтер», как и «Металлист 1925», активировал клаусулу, прописанную в контракте украинского защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, оба клуба готовы отдать 3 миллиона евро отступных за 20-летнего футболиста. Полтавский клуб принял оба предложения и теперь Илье предстоит выбрать команду, в которой он продолжит карьеру.

Стоит отметить, что харьковский клуб предлагает лучшие условия контракта, чем донецкий.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» может подписать топового украинского таланта.

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трансферы Первая лига Украины Игорь Бурбас Ворскла Полтава Металлист 1925 трансферы УПЛ Илья Крупский Шахтер Донецк
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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AleksDnipro
Справді, крипта зараз приносе великі доходи. І все, українські класичні олігархи не адаптовані до нових умов, втрачають свій вплив, тоді як на подіум виходять молоді українські інвестори.
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+2
Gargantua81
новые реалии.
крипта сейчас приносит больше чем металлургия с рудой
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+2
Pavel_i_CO
Якщо перейде в клуб з пердіва, то це буде приниження ахмєтава та його команди 
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0
Дыряво с пердя🤣
В великом Шахтёре☝️
Славься, родной Шахтёр! Никогда не изменит тебе Крупский
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-4
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