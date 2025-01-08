Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу Крупского

Донецкий «Шахтер», как и «Металлист 1925», активировал клаусулу, прописанную в контракте украинского защитника полтавской «Ворсклы» Ильи Крупского, сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, оба клуба готовы отдать 3 миллиона евро отступных за 20-летнего футболиста. Полтавский клуб принял оба предложения и теперь Илье предстоит выбрать команду, в которой он продолжит карьеру.

Стоит отметить, что харьковский клуб предлагает лучшие условия контракта, чем донецкий.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» может подписать топового украинского таланта.