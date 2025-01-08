Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсационный переход. Топ-талант из УПЛ получил заманчивое предложение
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 23:10 | Обновлено 08 января 2025, 23:34
1281
2

Сенсационный переход. Топ-талант из УПЛ получил заманчивое предложение

Илья Крупский может стать игроком «Металлиста 1925»

08 января 2025, 23:10 | Обновлено 08 января 2025, 23:34
1281
2
Сенсационный переход. Топ-талант из УПЛ получил заманчивое предложение
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский может стать игроком «Металлиста 1925», сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб из Первой лиги готов выплатить отступные в размере 3 миллионов евро за 20-летнего защитника прямо сейчас. Условия контракта, который харьковский клуб предлагает Илье, серьезнее, чем предложенные донецким «Шахтером».

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том. что топ-игрок УПЛ может перейти в Ла Лигу.

По теме:
Трансферная бомба. Два клуба активировали клаусулу украинского таланта
Вместо ЛАСКа. В Европе появился новый претендент на Яшари
Трансфер на финальной стадии. Рональд Араухо близок к переходу в Ювентус
Илья Крупский трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Ворскла Полтава Металлист 1925 Игорь Бурбас
Данііл Киріяка Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К старту в Лиге наций украинские футболистки будут готовиться в Турции
Футбол | 08 января 2025, 22:58 0
К старту в Лиге наций украинские футболистки будут готовиться в Турции
К старту в Лиге наций украинские футболистки будут готовиться в Турции

Первая игра – против Албании 21 февраля

Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате
Футбол | 08 января 2025, 17:36 33
Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате
Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате

Владислав Кабаев рассказал о желании покинуть Украинскую Премьер-лигу

Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Футбол | 07.01.2025, 23:48
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
Бокс | 08.01.2025, 08:33
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
Бокс | 08.01.2025, 13:47
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
«Усик решил, что он особенный». Эксперт – о поединке c Тайсоном Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
красавчики
Ответить
0
Pavel_i_CO
Що може бути принизливішим для даунэтскіх, як те, що клуб з пердіва забере гравця, за яким в Полтаву їздив особисто Палкін з валізою грошей??
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
07.01.2025, 19:58 5
Футбол
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
06.01.2025, 21:28 11
Бокс
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
07.01.2025, 20:17 1
Футбол
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 12
Футбол
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем