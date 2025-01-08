Сенсационный переход. Топ-талант из УПЛ получил заманчивое предложение
Илья Крупский может стать игроком «Металлиста 1925»
Украинский защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский может стать игроком «Металлиста 1925», сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, клуб из Первой лиги готов выплатить отступные в размере 3 миллионов евро за 20-летнего защитника прямо сейчас. Условия контракта, который харьковский клуб предлагает Илье, серьезнее, чем предложенные донецким «Шахтером».
В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом.
Ранее сообщалось о том. что топ-игрок УПЛ может перейти в Ла Лигу.
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