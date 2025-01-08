Сенсационный переход. Топ-талант из УПЛ получил заманчивое предложение

Украинский защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский может стать игроком «Металлиста 1925», сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб из Первой лиги готов выплатить отступные в размере 3 миллионов евро за 20-летнего защитника прямо сейчас. Условия контракта, который харьковский клуб предлагает Илье, серьезнее, чем предложенные донецким «Шахтером».

В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отличился 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том. что топ-игрок УПЛ может перейти в Ла Лигу.