Известна реакция Переса на то, что Барсе разрешили зарегистрировать Ольмо

Высший спортивный совет Испании дал разрешение на регистрацию двух футболистов каталонской «Барселоны». Дани Ольмо и Пау Виктор официально зарегистрированы каталонским клубом.

Факт регистрации Ольмо и Виктора возмутил большинство клубов Ла Лиги, которые видят в этом нарушение правил.

Однако извечный соперник «Реал» поддержал «Барселону» и не выдвинул своего возмущения. Руководство «Реала» не хочет напряжения с «сине-гранатовыми» из-за возможного будущего старта европейской Суперлиги.

«Барселону» нужно оставить в покое. Это наш партнер, а не соперник. Вот как мы относимся к всему этому», – отреагировал президент «Реала» Флорентино Перес.