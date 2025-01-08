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  4. Известна реакция Переса на то, что Барсе разрешили зарегистрировать Ольмо
Испания
08 января 2025, 22:58 |
1272
0

Известна реакция Переса на то, что Барсе разрешили зарегистрировать Ольмо

Флорентино поддержал каталонский клуб

08 января 2025, 22:58 |
1272
0
Известна реакция Переса на то, что Барсе разрешили зарегистрировать Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Высший спортивный совет Испании дал разрешение на регистрацию двух футболистов каталонской «Барселоны». Дани Ольмо и Пау Виктор официально зарегистрированы каталонским клубом.

Факт регистрации Ольмо и Виктора возмутил большинство клубов Ла Лиги, которые видят в этом нарушение правил.

Однако извечный соперник «Реал» поддержал «Барселону» и не выдвинул своего возмущения. Руководство «Реала» не хочет напряжения с «сине-гранатовыми» из-за возможного будущего старта европейской Суперлиги.

«Барселону» нужно оставить в покое. Это наш партнер, а не соперник. Вот как мы относимся к всему этому», – отреагировал президент «Реала» Флорентино Перес.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик - Барселона Дани Ольмо Пау Виктор Реал Мадрид Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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