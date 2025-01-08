Сага окончена. Высший спортивный совет вынес вердикт по Ольмо и Пау Виктору
Дани Ольмо и Пау Виктор зарегистрированы на вторую половину сезона
Дани Ольмо и Пау Виктор официально зарегистрированы на вторую половину сезона.
Высший спортивный совет дал разрешение на регистрацию двух футболистов каталонской «Барселоны». Дани Ольмо и Пау Виктор будут доступны уже на ближайший матч каталонцев с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.
В текущем сезоне Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.
В текущем сезоне Пау Виктор провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал1 ассист.
Ранее сообщалось том, что топ-талант «Барселоны» согласовал новый договор с клубом.
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