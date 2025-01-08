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  4. Сага окончена. Высший спортивный совет вынес вердикт по Ольмо и Пау Виктору
Испания
08 января 2025, 19:58 | Обновлено 08 января 2025, 20:23
1520
1

Сага окончена. Высший спортивный совет вынес вердикт по Ольмо и Пау Виктору

Дани Ольмо и Пау Виктор зарегистрированы на вторую половину сезона

08 января 2025, 19:58 | Обновлено 08 января 2025, 20:23
1520
1
Сага окончена. Высший спортивный совет вынес вердикт по Ольмо и Пау Виктору
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Дани Ольмо и Пау Виктор официально зарегистрированы на вторую половину сезона.

Высший спортивный совет дал разрешение на регистрацию двух футболистов каталонской «Барселоны». Дани Ольмо и Пау Виктор будут доступны уже на ближайший матч каталонцев с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

В текущем сезоне Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

В текущем сезоне Пау Виктор провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал1 ассист.

Ранее сообщалось том, что топ-талант «Барселоны» согласовал новый договор с клубом.

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Дани Ольмо Пау Виктор Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Суперкубок Испании по футболу Атлетик Бильбао
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Harun Bakircioğlu
Да здравствует самый гуманный высший спортивный совет
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