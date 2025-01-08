Сага окончена. Высший спортивный совет вынес вердикт по Ольмо и Пау Виктору

Дани Ольмо и Пау Виктор официально зарегистрированы на вторую половину сезона.

Высший спортивный совет дал разрешение на регистрацию двух футболистов каталонской «Барселоны». Дани Ольмо и Пау Виктор будут доступны уже на ближайший матч каталонцев с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

В текущем сезоне Дани Ольмо провел 15 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

В текущем сезоне Пау Виктор провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал1 ассист.

Ранее сообщалось том, что топ-талант «Барселоны» согласовал новый договор с клубом.